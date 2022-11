Utrudnienia na wjeździe do Zakopanego. Rozpoczęto budowę ronda

Dzisiaj (17.11) ruszają prace związane z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Kasprowicza (DK47) i Spyrkówka. Jak przekazuje GDDKiA, na ul. Kasprowicza ruch pojazdów będzie utrzymany w obu kierunkach. Nadal będzie można także przejechać przez ul. Spyrkówka. Piesi jednak będą mogli poruszać się tylko po północnej stronie jezdni. Zmiany w organizacji ruchu są związane z przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej i będą obowiązywały do 22 grudnia tego roku.

Jaki jest zakres inwestycji?

Budowa ronda pochłonie ponad 9,5 mln zł. W oficjalnym komunikacie Generalnej Dyrekcji czytamy, że "wykonawcą jest Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe. Dzięki tej inwestycji powstaną chodniki, ścieżki rowerowe i dwie zatoki autobusowe. Przebudowanych zostanie 10 zjazdów z drogi krajowej"

Rondo ma poprawić płynność ruchu i bezpieczeństwo w jego rejonie - zarówno kierowców, jak i pieszych. Będzie miało cztery zjazdy, a jeden z nich będzie prowadził do planowanej, nowej drogi gminnej.

Nowy obiekt jest wynikiem współpracy GDDKiA z gminą Zakopane. Jak informuje Generalna Dyrekcja - "Samorząd sfinansował przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a GDDKiA realizuje i finansuje wszelkie roboty budowlane".

Kiedy ukończone zostanie rondo w Zakopanem?



Na realizację inwestycji wykonawca ma 15 miesięcy (liczone od dnia podpisania umowy). Warto zaznaczyć, że do czasu prowadzenia robót nie są wliczane okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca. Zakończenie budowy planowane jest w I kwartale 2024 r. Do tego czasu kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość.