Na rondzie kierunkowskazu w lewo używa się w jednym przypadku. Nie tym, o którym myślisz

Trudno o stuprocentową odpowiedź na pytania, jak używać kierunkowskazów na rondzie, ponieważ ilu Polaków, tyle szkół pokonywania skrzyżowań o ruchu okrężnym (to oficjalna nazwa ronda). Najczęstsza interpretacja przepisów, wielokrotnie popierana przez sądy administracyjne, mówi, że przed wjazdem na skrzyżowanie o ruchu okrężnym nie musimy włączać kierunkowskazu. Nawet, jeśli skręcamy w lewo.

Jak ich zdaniem powinien wyglądać skręt w lewo na rondzie? Wjeżdżamy na rondo bez włączonego kierunkowskazu (żadnego), dojeżdżamy do naszego zjazdu i prawym kierunkowskazem sygnalizujemy opuszczenie ronda.

Obowiązkowe jest jego włączanie podczas opuszczania ronda oraz zmiany pasa ruchu na rondach o więcej niż jednym pasie ruchu. Więc jeśli zmieniacie pas na lewy, to trzeba włączyć lewy migacz. Przed wjazdem na rondo nie ma jednak takiej potrzeby.

Dlaczego nie musimy używać kierunkowskazu przy skręcie w lewo?

Przypomnijmy jeden z kilku głośnych przykładów. Podczas egzaminu na prawo jazdy niedoszły kierowca dwukrotnie nie zasygnalizował skrętu w lewo przed wjazdem na rondo. Z tego powodu egzaminator zakończył egzamin. Z decyzją nie zgodził się marszałek województwa lubelskiego, co argumentował stwierdzeniem, że jazda w ruchu okrężnym (po rondzie) nie jest - w myśl przepisów - zmianą kierunku jazdy. Egzaminowany nie musiał zatem włączać lewego kierunkowskazu.

W oświadczeniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego znalazło się potwierdzenie słów marszałka: - Stosownie do § 36 ust. 1 rozporządzenia ministrów infrastruktury i spraw wewnętrznych i administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, znak C-12 "ruch okrężny" oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się ruchem okrężnym dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. Przy wjeździe na takie skrzyżowanie kierujący zachowuje swój dotychczasowy kierunek ruchu.

Zmiana kierunku ruchu następuje dopiero przy opuszczaniu skrzyżowania o ruchu okrężnym. To ten manewr trzeba zasygnalizować prawym kierunkowskazem. Wyjątkiem są sytuacje, w których kierowca musi zmienić pas ruchu na samym rondzie (o ile rondo ma przynajmniej dwa pasy ruchu). Co ciekawe egzaminator nie zgodził się z tą argumentacją i zaskarżył decyzję do sądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę i przyznał rację wojewodzie oraz SKO.

Dlaczego kierowcy używają lewego kierunkowskazu na rondzie?

Wiele osób używa lewego kierunkowskazu, żeby pokazać innym kierowcom, jaki manewr wykonują. Włączony lewy migacz sygnalizuje kierowcom czekającym na wjazd na rondo, że dany samochód nie zamierza jeszcze zjeżdżać. Ma to więc pomóc w sprawnej i bezstresowej jeździe po rondzie. Skąd bierze się takie, sprzeczne z przepisami, ale w zamierzeniu bezpieczne, podejście? Problemem jest w ogóle sygnalizacja swoich zamiarów na rondzie.

Jest spora grupa kierowców, którzy w ogóle nie używają prawego kierunku albo włączają go w ostatniej chwili. To prowadzi do chaosu i nerwów. Stąd pomysł, żeby w jakiś inny sposób sygnalizować skręt w lewo. W myśl przepisów to błąd, choć popełniany w dobrej wierze.

