Obowiązkowa maseczka w samochodzie. Niemcy wprowadzają nowy porządek

Niemcy poluzowali w ostatnich tygodniach kwestie dotyczące maseczek w transporcie zbiorowym. Obowiązek dotyczy maseczek typu FFP2, które są teraz obowiązkowe w pociągach dalekobieżnych, takich jak ICE oraz Intercity. Dzieci (od 6 do 14 lat) oraz personel kolei może nosić zwykłe maseczki chirurgiczne. W samolotach maseczki nie są już obowiązkowe.

Trzeba nosić w szpitalach, gabinetach lekarskich oraz domach opieki. W pozostałych miejscach nie są wymagane, ale lokalne władze mogą wprowadzić taki wymóg poprzez rozporządzenie. Osoby podróżujące do Niemiec nie muszą przedstawiać zaświadczeń o szczepieniu przeciw COVID-19, ani negatywnego testu czy certyfikatu ozdrowienia. Takie zasady będą obowiązywać w okresie jesienno-zimowym do 31 stycznia 2023 roku.

Natomiast ciekawostką jest konieczność posiadania maseczek w apteczce samochodowej. Polskie przepisy nie wymagają posiadania apteczki, ale niemieckie już tak. Kierowcy samochodów zarejestrowanych za naszą zachodnią granicą muszą uzupełnić wyposażenie o dwie maseczki ochronne.

Kto nie dostosuje się do nowych wymogów, zostanie ukarany mandatem. Obowiązek posiadania takiego wyposażenia funkcjonuje już od 1 lutego 2022 r., ale zasady nie zostały jeszcze wpisane do kodeksu drogowego (StVZO). Prawdopodobnie nastąpi to dopiero w styczniu 2023 roku. Wtedy rozporządzenie stanie się prawnie wiążące.

Zatem kierowcy, którzy nie zastosują się do nich przepisów, muszą się liczyć z mandatem. W samochodzie powinny się znajdować dwie maseczki chirurgiczne lub typu FFP2. Oprócz tego niemieckie przepisy wymagają następującego wyposażenia apteczki:

opatrunek indywidualny G – 1 sztuka,

opatrunek indywidualny M – 2 sztuki,

opatrunek indywidualny K – 1 sztuka,

zestaw plastrów (14 sztuk) – 1 komplet,

przylepiec 5 m × 2,5 cm – 1 sztuka,

opaska elastyczna 4 m × 6 cm – 2 sztuki,

opaska elastyczna 4 m × 8 cm – 3 sztuki,

chusta opatrunkowa 40 cm × 60 cm – 1 sztuka,

chusta opatrunkowa 60 cm × 80 cm – 1 sztuka,

kompres 10 cm × 10 cm (pakowane po 2 sztuki) – 3 sztuki

chusta trójkątna – 2 sztuki,

nożyczki 14,5 cm – 1 sztuka

rękawiczki jednorazowe – 4 sztuki,

koc ratunkowy 160 × 210 cm – 1 sztuka,

chusteczka nasączona – 2 sztuki,

ustnik do sztucznego oddychania – 1 sztuka,

instrukcja udzielania pierwszej pomocy z wykazem telefonów alarmowych.

Warto zwrócić uwagę, że niektóre elementy wyposażenia apteczki mogą mieć określoną datę ważności. Po jej upływie trzeba je wymienić. Po kilku latach może się okazać, że połowa wyposażenia apteczki nadaje się do wymiany.

W Niemczech apteczka samochodowa jest obowiązkowa w samochodach osobowych, autobusach i ciężarówkach. Taryfikator mandatów przewiduje grzywnę w wysokości 5 euro. Kierowcy autobusów mogą zostać ukarani mandatem w wysokości 15 euro. W autobusach, które pomieszczą więcej niż 22 pasażerów muszą się znajdować dwie apteczki.