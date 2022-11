Pościg za pijanym kierowcą bmw na A8/S8. Zatrzymanie obywatelskie na kamerce

Kierowca bmw miał ponad półtora promila we krwi, a w samochodzie wiózł kobietę i dwójkę dzieci. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na początku listopada na obwodnicy Wrocławia na drodze A8/S8. Na szczęście tym razem pijany kierowca nie doprowadził do żadnej tragedii. Został zatrzymany przez innych kierowców i przekazany policji. Więcej o polskich drogach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Filmik zaczyna się tuż za zjazdem w kierunku Poznania. Autor nagrania zwraca uwagę na dziwnie jadące BMW, które najpierw zajeżdża mu drogę, a później jedzie od lewa do prawa, stwarzając zagrożenia dla innych kierowców. Wraz z pasażerką wykonuje telefon z na policję i wraz z innym kierowcą podejmuje nieudaną próbę zatrzymania na S8

- czytamy relację w opisie filmu na kanale "STOP CHAM". Kierowcę udało się zatrzymać, kiedy zjechał w boczną drogę. Próbował jeszcze ucieczki pieszo, ale został powstrzymany. Kiedy na miejsce przyjechali policjanci i sprawdzili go alkomatem, okazało się, że ma ponad półtora promila.

Co zrobić, gdy zobaczysz pijanego kierowcę

Widząc użytkownika drogi, którego zachowanie jest dziwne, bez wahania sięgaj po telefon. Dyspozytorowi, który odpowie na wybranie numeru 112, opowiedz jak najwięcej szczegółów:

Gdzie się obecnie znajdujesz.

Co robi kierowca, którego zachowanie budzi twoje wątpliwości.

Jakim samochodem przemieszcza się podejrzany: marka, model, kolor, numer rejestracyjny.

Jeśli jest taka możliwość, podążaj za kierowcą, pozostając w ciągłym kontakcie z dyspozytorem - będzie wiedział, w którą stronę zmierza podejrzany.

Zatrzymanie obywatelskie

W niektórych sytuacjach oczekiwanie na interwencję policji nie wchodzi w grę. Jeśli widzisz zataczającego się człowieka, który próbuje wsiąść za kierownicę, masz prawo do tak zwanego zatrzymania obywatelskiego. Zawsze musi je jednak poprzedzić chłodna ocena sytuacji. Odpowiedz sobie na pytania: Czy człowiek, którego chcesz zatrzymać, jest agresywny? Czy masz nad nim przewagę fizyczną? Czy uda ci się go zatrzymać, jeśli podczas interwencji zacznie używać siły? Pamiętaj, że twoje bezpieczeństwo jest zawsze najważniejsze.

Jeśli nie dasz sobie rady sam, zadzwoń na policję. Jeżeli jednak uznasz, że masz przewagę nad kierowcą, możesz interweniować. Przykład doskonałego zatrzymania obywatelskiego zobaczysz w poniższym wideo.