Targi SEMA w wykonaniu Forda. 10 wyjątkowych pojazdów

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Na targach SEMA zaprezentował 10 wyjątkowych modeli, które wykorzystują części i akcesoria od Ford Performance. Większość akcesoriów będzie dostępna w sprzedaży, z wyjątkiem części niestandardowych, które przygotowano wyłącznie na tę ekspozycję.

Zobacz wideo Polacy są gotowi na jazdę elektrykami? Wspólny raport Moto.pl i Ford Polska

Zespół ds. personalizacji samochodów Forda stworzył dwa niestandardowe i niepowtarzalne modele, w których zastosowano wiele akcesoriów Forda i części Ford Performance. To Fordy F-150 Lightning i Maverick, które wybrano po to, aby zaprezentować wszystko, co najlepsze w dziedzinie personalizacji auta.

Mustang Mach-E

Twórcami tego modelu jest Dom Tucci Design (Tucci Hot Rods) i Kay Automotive Graphics. Auto ma duży spojler na pokrywie bagażnika z tyłu, poszerzane błotniki wykonane przez Tucci w technice druku 3D, formowane próżniowo przezroczyste osłony obręczy kół i przedni spliter również wydrukowany w 3D. Niestandardowy lakier Kay Automotive dopełnia stylu.

Samochód zaprezentowany przez Tucci wyposażono w nakładki na progi z Ford Accessories, emblematy na drzwiach i tylnej klapie z logo GT. Kabina jest wyposażona w kamerę z obiektywem o kącie widzenia 140 stopni na desce rozdzielczej także z Ford Accessories, dwa fotele Recaro, sportowe pasy bezpieczeństwa z centralną klamrą i ??detale w kontrastowym kolorze. Wszystko razem zapewnia agresywny wygląd i powstało na platformie, która jest gotowa do personalizacji.

Bronco Sport

Twórcami drugiego modelu jest Yakima i Hypertech. SUV jest wyposażony w przenośną sprężarkę powietrza ARB, terenowy zestaw naprawczy, dodatkowe oświetlenie zewnętrzne na dachu i w przednim zderzaku oraz w osłonę pokrywy silnika Aeroskin.

Wykorzystano następujące elementy Ford Performance Parts – oświetlenie słupka A RIGID Industries, belkę z lampami na dachu, zmodyfikowany układ wydechowy Borla, terenowy zestaw naprawczy oraz akumulator NOCO GB-70.

Do tego zastosowano namiot na dachu, zewnętrzne oświetlenie, system nagłośnienia oraz prysznic, które dają możliwość komfortowego udziału w długich wyprawach terenowych.

Bronco od WARN Industries

Bronco Extreme Beach firmy WARN daje możliwość pokonywania trudnego terenu, na przykład do łowisk oddalonych od cywilizacji oraz możliwość przewiezienia ryb złowionych przez cały dzień. Dzięki rozwijanej markizie, skrzyni na wędki, wzmocnionej osi DANA D60 z przekładnią o przełożeniu 5,38 i lodówce Indel B, kierowcy mogą przebywać na zewnątrz przez cały dzień i całą noc.

Bronco od ARB jako wóz serwisowy

Jako samochód serwisowy SUV Bronco firmy ARB czerpie inspirację z samochodów medycznych, których używano na początku XX. wieku i nadaje ich koncepcji nowoczesnego stylu. Rurowe drzwi, sprężarka powietrza pod maską, mocowanie podnośnika na drzwiach bagażnika, wyciągarka i listwa świetlna LED nad przednią szybą gwarantują, że ta wersja Bronco może poruszać się w każdym terenie.

Maverick od Grupy LEER

Pick-up Ford Maverick opracowany przez firmę LEER posiada własne źródło zasilania, skrzynkę narzędziową, bagażnik dachowy zwiększa już i tak duże możliwości przechowywania. Panele słoneczne opracowane przez Ford Research i Advanced Engineering, zapewniają zasilanie wielu narzędzi.

F-150 Lightning

Pick-up F-150 Lightning zaprezentowany przez Tjin Edition to samochód, który ma możliwość ładowania akumulatora za pomocą energii słonecznej. Przenośna sprężarka powietrza, lodówka, schowek na konsoli, przednie i tylne fotele Recaro oraz akcesoria firmy Thule sprawiają, że pick-up F-150 Lightning Tjin Edition jest idealnym samochodem na weekendowy wypad za miasto, terenową wyprawę lub na przejażdżkę z rodziną czy przyjaciółmi. Do tego z tyłu zamontowano dwa elektryczne rowery Super73.

F-150 Lightning od Real Truck i Motor City Solutions

F-150 Lightning jako samochód bezpieczeństwa opracowany przez firmę Real Truck wyposażony jest w sprężarkę powietrza, pneumatyczne zawieszenie, płyty pod koła ułatwiające wyjazd z grząskiego podłoża, fotele Recaro, a także w skrzynkę z narzędziami i sprzęt spawalniczy. F-150 Lightning przygotowany przez firmy Real Truck oraz Motor City Solutions jest wyposażony w pokrywę Retrax skrzyni ładunkowej z systemem szyn, poprzeczkami i dodatkowymi kołami Raptor. Podwozie pick-upa chroni dodatkowa osłona pod silnikiem. Grafika Kay Automotive – inspirowana barwami Bronco Desert Racer – sprawia, że ??samochód bezpieczeństwa przygotowany na bazie Forda F-150 Lightning prezentuje się okazale.

Po 40 latach wydobyli z szopy fascynującego Mustanga

F-150 PowerBoost Hybrid od BDS Suspension

Pick-up F-150 PowerBoost Hybrid firmy BDS Suspension wyposażono w sprężarkę powietrza, zestaw naprawczy WARN, apteczkę i schowek na konsoli. Elementy te sprawiają, że samochód jest przygotowany na wszystko, co może przytrafić się na szlaku. Wyposażony w pokładową ładowarkę Pro Power Onboard o mocy 7,2 kW, F-150 PowerBoost Hybrid firmy BDS Suspension zapewnia optymalne rozwiązanie do jazdy w terenie.

Transit

Twórcą Transita Digital Nomad jest firma Johna Pangilinana. Wyposażony w sprężarkę powietrza, zestaw pomocy w terenie, wysuwaną kuchnię, lodówkę oraz rozwijaną markizę, Transit Pangilinan jest w pełni sprawnym samochodem terenowym.

Bronco

Bronco SEMA Businesswomen’s Network to wytrzymały i wszechstronny samochód terenowy z przełożeniem 4,70 obydwu osi oraz wyposażony w wyciągarkę WARN, dwuosobowy namiot Yakima, i montowany z tyłu podnośnik ARB. Zespół złożony z ponad 250 kobiet z różnych środowisk i prezentujących różne umiejętności – w tym pięciu duetów, w skład których wchodziły mama z córką – zaprojektował ten wyjątkowy samochód terenowy.