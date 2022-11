Planujesz wyjazd? Uważaj, w tych krajach opony zimowe są obowiązkowe

Zmiana opon z letnich na zimowe to podstawowa czynność kierowcy związana bezpośrednio z bezpieczeństwem na drodze. W niektórych krajach, takich jak Holandia, Polska, czy Wielka Brytania opony zimowe nie są jednak obowiązkowe, co wynika na przykład ze zmiennych warunków pogodowych.

Prognozy na ten rok zapowiadają mocną zimę, więc rygor może być mocno przestrzegany. Jeśli więc planujemy w najbliższym czasie wybrać się do innego kraju, warto się zapoznać, gdzie dokładnie musimy zmienić swoje opony na zimowe

W jakich przypadkach opony zimowe są wymagane?

Kraje, w których jest ten obowiązek, można podzielić na dwie grupy. W jednej występuje konieczność wymiany opon na zimowe tylko w określonych warunkach. Do takich zaliczyć możemy kraje północne, czyli Norwegię, Szwecję i Finlandię, a także przykładowo Niemcy, Czechy i Francję. W każdym kraju wygląda to trochę inaczej. We Francji na przykład opony zmieniamy w sytuacji, gdy wymagają tego warunki pogodowe, lub wskazują na to znaki drogowe. W Czechach zaś opony zimowe wymagane są między 1 listopada a 31 marca, kiedy drogi są zaśnieżone, oblodzone, lub należy spodziewać się takich warunków.

Druga grupa to kraje, w których wymiana opon w określonym czasie jest obowiązkowa. Są to Włochy, Białoruś, Rosja, Estonia, Łotwa, Litwa, Słowenia, Bośnia i Hercegowina oraz Macedonia. Przykładowo w Estonii obowiązek ten obejmuje okres od 1 grudnia do 1 marca, a w Macedonii - od 15 listopada do 15 marca. Co ciekawe, Macedonia dopuszcza w tym czasie jazdę na oponach letnich, jednak warunkiem jest bieżnik o głębokości co najmniej 4,0 mm oraz wyposażenie w łańcuchy.

Zadbaj o bezpieczeństwo

Wielu kierowców uważa, że w celu poprawienia bezpieczeństwa obowiązek wymiany opon na zimowe powinien funkcjonować także w Polsce. Wszak w czasie zimy często mamy do czynienia z drogami pokrytymi śniegiem lub lodem. Warto nadmienić, że spadek temperatury poniżej 7 stopni drastycznie wpływa na sposób zachowania się opony i jej właściwości trakcyjne. Warto więc mieć na uwadze wymianę opon, gdy nadchodzą chłodniejsze dni.