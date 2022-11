Jeśli zobaczysz połączenie tych dwóch znaków. Uważaj, można stracić prawo jazdy

Po ostatnich zmianach taryfikatorów polski kierowca może dostać nawet 5000 złotych mandatu za przekroczenie prędkości. To oczywiście stawka dla tych, którzy rażąco nie respektują przepisów, a w dodatku są piratami-recydywistami. Ale kary są dotkliwe także przy niższych prędkościach. Warto też pamiętać, że w terenie zabudowanym za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h kierowca traci prawo jazdy. Tak wyglądają aktualne mandaty za prędkość:

REKLAMA

Przekroczenie prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł

o 11–15 km/h – 100 zł

o 16–20 km/h – 200 zł

o 21–25 km/h – 300 zł

o 26–30 km/h – 400 zł

o 31–40 km/h – mandat 800/1600 zł

o 41–50 km/h – 1000/2000 zł

o 51–60 km/h – 1500/3000 zł

o 61–70 km/h – 2000/4000 zł

o 71 km/h i więcej – 2500/5000 zł

Od września kierowcy-recydywiści muszą się liczyć z podwójnymi karami. W przypadku prędkości podwajają się stawki za jazdę o ponad 31 km/h za szybko. Dlatego podaliśmy obie kary.

Za znakiem D-42 kierowcy na potęgę tracą prawo jazdy. Ponad 50 tysięcy

Ile można jechać w terenie zabudowanym?

50 km/h. Niezależnie od pory dnia w terenie zabudowanym limit prędkości to 50 km/h. O ile oczywiście przy drodze nie umieszczono innego znaku. I tu dochodzimy do dwóch pułapek na nieświadomych kierowców. Przepisy działają inaczej, jeśli natrafimy na ograniczenie prędkości wpisane w kwadrat lub przy znaku "wjazd do strefy zabudowanej" umieszczono znak o limicie.

Zobacz wideo Kierowca Audi Q7 pędził 215 km/h drogą ekspresową

Kwadratowy znak i dwa znaki obok siebie

Większość znaków ograniczenia prędkości jest w Polsce okrągła. Na drodze mijamy jednak czasem identyczny znak, ale dozwolona prędkość wpisana jest w kwadrat. Znak "strefa ograniczonej prędkości" oznacza wjazd do strefy w obszarze zabudowanym, w którym obowiązuje niższy limit dozwolonej prędkości. Ograniczenie to obowiązuje aż do momentu, kiedy nie miniemy znaku informującego o końcu strefy. Wygląda praktycznie identycznie, ale jest przekreślony.

Ważne: Skrzyżowania nie odwołują tego ograniczenia. To oznacza, że musimy jechać np. 20-30 km/h do momentu aż nie miniemy znaku, który wyraźnie takie ograniczenie odwoła. Łatwo się zapomnieć i po pierwszym skrzyżowaniu przyspieszyć do zwyczajowych 50 km/h. Miejcie na uwadze, że kwadratowe znaki ustawiane są w miejscach, gdzie naprawdę powinniśmy jeździć wolniej. Np. na ulicach, które przechodzą przez gęsto zaludnione osiedla, na którą może wejść pieszy albo z podporządkowanych uliczek wyjeżdża sporo aut.

Bardzo podobnie działa znak ograniczenia prędkości umieszczony przy znaku "teren zabudowany". To właśnie ta prędkość obowiązuje na obszarze całego terenu zabudowanego zamiast 50 km/h. Ograniczenie nie jest odwoływane przez skrzyżowania, musimy minąć inny znak ograniczenia prędkości, by tamten przestał obowiązywać. Dokładnie, jak w przypadku kwadratowego znaku.