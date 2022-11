Dlaczego w USA znak stop jest z każdej strony skrzyżowania?

To nie pomyłka drogowca ani wymysł dowcipnisia. W Stanach Zjednoczonych celowo tworzy się skrzyżowania, na których każda z dróg ma ustawiony znak stop-u. Co to daje i jak poruszać się w takim miejscu? Wyjaśniamy.

3 fot. Michael Dorausch / flickr / CC BY-SA 2.0 Otwórz galerię Na Gazeta.pl