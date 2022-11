Superrzadkie Ferrari Testarossa Pininfarina Spider. Ma tylko 413 km przejechane i jest na sprzedaż [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Testarossa to jeden z najbardziej rozpoznawalnych modeli włoskiego producenta. Klienci w tamtych czasach chcieli, aby powstała wersja Spider, ale nigdy się jej nie doczekali. Nie jest to jednak do końca prawda. Jedną z osób, które posiadały taką wersję był Gianni Angelli, który był prezesem Fiata w tamtym czasie.

Była to „Produkcja specjalna" od Pininfariny, a ponieważ jest to praktycznie biały kruk, to nic dziwnego, że jest to wersja tak bardzo pożądana. Teraz na sprzedaż trafił jeden z takich samochodów, a transakcją zajmuje się RM Sotheby's.

Jak podaje dom aukcyjny, że Pininfarina stworzyła jeszcze siedem takich egzemplarzy, które trafiły do rodziny królewskiej Brunei. I to jedna z tych sztuk jest tematem sprzedaży. Co prawda nigdy nie został zarejestrowany do jazdy po drogach publicznych, ale auto jest gotowe do takich wyczynów.

Samochód jest niemal w idealnym stanie. To wszystko dzięki kompletnej renowacji, która kosztowała gdzieś około 177000 euro. Po dziesięcioleciach stania, auto trafiło z powrotem do Pininfariny, gdzie zespół odmalował samochód, odświeżył wnętrze i przywrócił dach do w pełni funkcjonalnego stanu.

Następnie auto udało się do Carrozzeria Zanasi, czyli do tego samego miejsca, które dba o wykończenie wszystkich nowoczesnych supersamochodów Ferrari. Tam przeszło kompletną renowację mechaniczną. Otrzymało nowe sprzęgło i pompę paliwową. Ktokolwiek kupi to Ferrari 5 listopada, nie tylko otrzyma niesamowicie rzadki samochód, ale także taki, który jest gotowy do jazdy.

Oczywiście raczej jest mało prawdopodobne, aby była możliwość zobaczenia tego rzadkiego auta na drodze. W szczególności, jeśli ma się z tyłu głowy cenę za jaką dom aukcyjny chce je sprzedać – od 1.400.000 do 1.800.000 funtów. Jest niemal pewne, że ta Testarossa wróci spokojnie stać w bezpiecznym garażu.