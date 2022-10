Łódź gotowa na fotowoltaikę. Podziemne parkomaty z panelami słonecznymi

Na jednym z parkingów w Łodzi pojawił się parkomat wyposażony w panele fotowoltaiczne. W ciągu kilku dni w sieci pojawiło się mnóstwo zdjęć urządzenia zrobionych przez skonsternowanych kierowców.

Jeden z internautów przeprowadził lokalne śledztwo i okazało się, że takich urządzeń jest więcej. Niektórzy doliczyli się czterech nietypowych parkomatów z panelami słonecznymi. Wszystkie znajdują się na parkingu podziemnym w dworcu Łódź Fabryczna.

Sprawę szybko wyjaśnił rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. W rozmowie z dziennikarzami wytłumaczył, że w całym mieście pojawiły się parkomaty należące do nowego operatora strefy płatnego parkowania.

Każdy wyposażono w panele słoneczne, ale oprócz tego urządzenia mają też własne źródło prądu. Zdaniem urzędnika panel słoneczny ogranicza zużycie energii, a w dobie kryzysu energetycznego ograniczy koszty funkcjonowania.

Zamysł jest bardzo logiczny, ale znaki zapytania pojawiają w związku z urządzeniami, do których nie dociera słońce. Jednak rzecznik miejskiej spółki nie widzi problemu. Jego zdaniem panel słoneczny spełnia swoją funkcję również przy sztucznym świetle - takim, jakie oświetla podziemny parking.

Dodał też, że zamówienie i budowa innych urządzeń, specjalnie na potrzeby jednej lokalizacji, niepotrzebnie zwiększyłaby koszt zamówienia. Dlatego "taniej i wygodniej" było skorzystać z tego samego urządzenia.

Eksperci są jednak mniej entuzjastyczni wobec takiego rozwiązania. Zdaniem ekspertów z firmy montującej panele słoneczne, takie urządzenia nie mogą być zasilane przez sztuczne światło ze względu na bardzo mały "uzysk energii". Takie rozwiązanie nie ma większego sensu, chyba że jest wykorzystywane do zasilania drobnych urządzeń, które pobierają minimalną ilość energii. Parkomat to jednak urządzenie, które potrzebuje znacznie więcej energii do pracy.