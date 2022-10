Ford Puma. Jego odmiana hybrydowa spotkała się z przychylnością polskich klientów

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Ford Puma dobrze przyjął się nie tylko w Europie, ale także w Polsce. Jest to jeden z chętniej wybieranych modeli tego producenta w naszym kraju, w szczególności odmiana mild-hybrid.

We wrześniu bieżącego roku do klientów trafiły 372 sztuki nowego Forda Puma, z czego 369 sztuk to właśnie auta napędzane miękką hybrydą. Od początku 2022 roku w Polsce zarejestrowano 2220 egzemplarzy Pumy z układem napędowym typu mHEV, przy całkowitej sprzedaży tego modelu wynoszącej 2404 sztuki.

Mimo nieznacznego spadku liczby rejestracji, wynoszącego niecałe 3,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, Ford Puma EcoBoost Hybrid pozostaje po dziewięciu miesiącach tego roku numerem jeden segmentu małych SUV-ów z napędem typu mHEV w Polsce.

Technologia EcoBoost Hybrid wykorzystuje silnik elektryczny połączony z 48-woltowym akumulatorem litowo-jonowym. Napęd elektryczny jest dodatkowym wsparciem silnika benzynowego. Obsługuje np. bardziej płynne i dynamiczne ruszanie, a także sprawniejsze działanie systemu Auto-Start-Stop. Ładowanie 48-woltowego akumulatora odbywa się w trakcie jazdy np. podczas hamowania.

Ford Puma może pochwalić się dużym bagażnikiem (456 l), fotelami z funkcją masażu czy otwieraniem elektrycznie klapy bagażnika. Ford zapewnia, że Puma jest bardziej przestronny niż konkurencja.

Firma chwali się głównie przestrzenią załadunkową, która ma być największa wśród SUV-ów z segmentu B. Wspomóc ma to również elastyczna osłona bagażnika, jego wysokość i możliwość złożenia siedzeń w proporcjach 60:40 lub całkowicie. Co ważne, po złożeniu siedzeń, otrzymuje się niemal płaską podłogę.

Jeśli Puma rzeczywiście sprzedaje się tak dobrze jak zapewnia Ford, to na koniec roku będzie chciał się tym pochwalić, zatem pozostaje nam czekać na wieści.