Pirat drogowy w kilka sekund nazbierał 55 punktów karnych. Prawo jazdy stracił wcześniej

Choć każdy kierowca powinien wiedzieć, że policyjny taryfikator kar przewiduje wysokie kwoty mandatów i sporą ilość punktów karnych przypisanych do najpoważniejszych przewinień na drodze, nie brakuje zmotoryzowanych, których nowe przepisy nie przerażają.

Po zmianach w taryfikatorze mandatów i punktów karnych, które zaszły 17 września 2022 r., kierowca przyłapany na popełnieniu wykroczeń drogowych, podczas jednej kontroli może zgromadzić na tyle dużo punktów karnych, że od razu straci prawo jazdy. Mandat może być natomiast liczony w tysiącach złotych.

O kolejnym niebezpiecznym kierowcy, który nie popisał się zachowaniem na drodze, poinformowali policjanci z Zielonej Góry. Mundurowi z grupy Speed, którzy w środę 26 października patrolowali drogę krajową numer 32, namierzyli szybko jadący pojazd marki Audi. Kierowca samochodu popełnił serię wykroczeń.

Policjanci musieli się wysilić, żeby na ruchliwej trasie zatrzymać pędzące Audi. Autem kierował 25-latek, który dopuścił się wyprzedzania innych pojazdów na skrzyżowaniu, a także wyprzedzania przed przejściem dla pieszych. Jak czytamy w komunikacie prasowym, kilka wykroczeń zostało wyliczonych na aż 55 punktów karnych.

To jednak nie wszystko. Po zatrzymaniu mężczyzny wyszło na jaw, że nie powinien w ogóle wsiadać za kierownicę. Uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi zostały cofnięte piratowi drogowemu w związku z wcześniejszym przekroczeniem 24 punktów karnych. Policjanci w konsekwencji skierowali wobec 25-latka wniosek o ukaranie do sądu. Odpowie on za popełnione wykroczenia oraz za przestępstwo, jakim jest jazda samochodem mimo cofniętych uprawnień.

