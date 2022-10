Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadziła analizę ruchu na węzłach Lubelska (w ciągu drogi S17) i Opacz (w ciągu drogi S2) i zdecydowała, że należy zmienić ich organizację. Zmiany mają poprawić ich przepustowość, a pierwsze nowości mają pojawić się już wkrótce. Czy to pomoże w rozładowaniu wiecznych korków?

Od dziś na łącznicy węzła prowadzącej z S17 od strony Lublina na S2 POW do Warszawy udostępnione zostały dwa pasy ruchu. To pierwsza ze zmian, a wprowadzenie drugiej związane będzie z oddaniem do ruchu odcinka S17 Lubelska - Warszawa Wschód (Zakręt).

Wówczas udostępnione zostaną dwa pasy ruchu również na łącznicy z S2 POW od strony Warszawy w kierunku Lublina (S17), co będzie związane z czasowym zamknięciem łącznicy z A2 od strony Terespola na S17 w kierunku Lublina. Dla pojazdów jadących w tym kierunku będzie obowiązywał objazd przez węzeł Warszawa Wschód (Zakręt).

Powyższe zmiany zostaną wprowadzone w ramach czasowej organizacji ruchu, a jeszcze w listopadzie ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie docelowego projektu stałej organizacji ruchu.

Przyszły wykonawca będzie musiał wykonać analizy i prognozy oraz wybudować przewiązkę, która umożliwi przywrócenie ruchu na łącznicy relacji A2 Terespol - S17 Lublin. Powstanie ona pomiędzy jezdnią zbiorczo rozprowadzającą a jezdnią główną S17 w kierunku Lublina, na wysokości łącznicy zjazdowej z S2 na S17.

Co się tyczy trasy S2 i węzła Opacz, to na początku listopada planowane jest zwężenie prawego pasa drogi ekspresowej S8 w obrębie węzła Opacz na jezdni w kierunku Wrocławia. Ma to poprawić płynność ruchu dla pojazdów włączających się do ruchu z S2 z węzła Konotopa. Zmiany mają być też ułatwieniem dla kierowców jadących w ciągu S8 od strony Wrocławia na S2 do węzłów Konotopa oraz Warszawa Lotnisko, a także możliwość wjazdu z jezdni zbiorczo-rozprowadzającej przejmującej ruch z węzła Warszawa Lotnisko w kierunku Wrocławia.

Szczegóły co do planowanych zmian w organizacji ruchu GDDKiA poda po zatwierdzeniu, czyli po uzyskaniu finansowania dla tego zadania.