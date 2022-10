Jak on mógł jechać? Przekroczył dawkę śmiertelną

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Jazda pod wpływem alkoholu, to najgorszy pomysł na jaki można wpaść. A co, jeśli alkoholu jest już tyle, że człowiek nie panuje nad tym co robi?

Zobacz wideo Traktorzysta jechał zygzakiem i śpiewał. Badanie alkomatem wykazało ponad 3 promile alkoholu

23 października, czyli w minioną niedzielę około 3 w nocy w Nowym Tomyślu doszło do niebezpiecznego incydentu. Pewien wzorowy obywatel zauważył kierowcę Volkswagena Golfa, który w niebezpieczny sposób wjechał na parking.

Mężczyznę zaniepokoił sposób jazdy kierowcy i jego zachowanie. Świadek podszedł do kierowcy i wyczuł od niego silną woń alkoholu. Oczywiście zgłosił zaistniałą sytuację na policję i zabrał kluczyki pijanemu kierowcy.

Na miejsce przyjechał wezwany patrol. Pijanym okazał się obywatel Ukrainy. Trzeba było jeszcze sprawdzić, ile miał promili w organizmie. Badanie alkomatem z całą pewnością zaskoczyło policjantów. Wynik pokazywał 6 promili, czyli mężczyzna już dawno przekroczył śmiertelna dawkę.

Mężczyzna odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do dwóch lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka grzywna.

Interwencja obywatela i policji zapobiegła tragedii na tamtejszych drogach. Prowadzenie w takim stanie odcina całkowicie myślenie i właściwe reakcje. W sumie to aż dziwne, że ten kierowca był w stanie usiąść za kierownicą i odpalić samochód.