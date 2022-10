Warszawska policja przeprowadził dużą akcję. Kierowcy "przewozu osób" zatrzymani

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Policja raz na jakiś czas przeprowadza akcje, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i w miastach. Tym razem stołeczni policjanci wzięli na cel kierowców świadczący usługi „przewozu osób" zamawianych przez aplikację.