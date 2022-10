Przetarg na 40 nowych nieoznakowanych radiowozów. Chodzi o nietypowe auta

Policja szuka nowych pojazdów służbowych. Chodzi o nieoznakowane radiowozy, które trafią do garnizonów w całej Polsce i wzmocnią pion ruchu drogowego oraz pion operacyjny. Jak zauważył dziennik.pl, to już drugie podejście do zakupu 40 samochodów, na które za pierwszym razem Komenda Główna Policja zamierzała przeznaczyć 10,2 mln zł. Najlepsza oferta, jaką przy pierwszym podejściu zaproponował dealer BMW z Gdańska, ostatecznie została odrzucona.

Postępowanie przetargowe zostało podzielone na dwie części. Poszukiwanych jest 20 egzemplarzy uniwersalnych, nieoznakowanych SUV-ów oraz 20 nieoznakowanych, szybkich sedanów lub liftbacków. Auta mają być w dyskretnych kolorach nadwozia (czarny, szary, granatowy, brązowy), wyposażone w ukryte oświetlenie sygnalizacji uprzywilejowania. Jakie modele spełniają policyjne wymagania?

SUV-y o mocy minimum 231 KM

Jeśli chodzi o SUV-y, które będą służyć funkcjonariuszom w codziennej pracy, mowa o autach długich na przynajmniej 4650 mm z rozstawem osi nie mniejszym niż 2750 mm. Pod maską ma pracować minimum 4-cylindrowy, 2-litrowy silnik zasilany benzyną o mocy co najmniej 170 kW (231 KM). Napęd ma trafiać na cztery koła za pośrednictwem skrzyni automatycznej. Taki SUV musi rozpędzać się do prędkości 210 km/h lub wyższej.

Policji nie stać na przemalowanie radiowozów. Pojazdów jest za dużo

Dziennik.pl trzymając się specyfikacji zamówienia i sprawdzając rynkową ofertę producentów samochodów zweryfikował, które pojazdy są brane pod uwagę w zakupach KGP. W przypadku SUV-ów, policja przykładowo może nabyć: VW Tiguan Allspace 4Motion (2.0 TSI 245 KM), Skoda Kodiaq RS 4x4 (2.0 TSI 245 KM), VW Touareg 4Motion (3.0 V6 TFSI 340 KM), BMW X5 xDrive40i (3.0 R6 333 KM), Mercedes GLE 450 4Matic (3.0 R6 367 KM).

Sedany lub liftbacki o mocy minimum 272 KM

Nieoznakowanymi sedanami lub liftbackami mają szanse zostać auta o długości co najmniej 4750 mm z rozstawem osi mierzącym nie mniej niż 2800 mm. Do tego benzynowy silnik ma mieć przynajmniej 4 cylindry i 2 litry pojemności o minimalnej mocy 200 kW (272 KM). Samochody te muszą rozpędzać się do 240 km/h. Warunki te spełniają następujące auta: Skoda Superb 4x4 (2.0 TSI 272 KM), Volkswagen Arteon 4Motion (2.0 TSI 272 KM), Mercedes-AMG C 43 4Matic (2.0 408 KM), BMW 540i xDrive (3.0 R6 340 KM).

Policja systematycznie odmładza swoją flotę i często zaskakuje wyborami. Kilka lat temu głośnym echem poniosło się wprowadzenie na drogi m.in. szybkich radiowozów marki BMW. Podobnie może być tym razem. Kryteria zamówienia są dość wąskie, dlatego Komenda Główna Policji z pewnością nabędzie efektowne i efektywne samochody, robiące wrażenie wyglądem oraz osiągami.

