Policjanci odebrali 17 nowych radiowozów. Wszystkie oznakowane po staremu

25 października na placu przy Wydziale Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, odbyło się uroczyste przekazanie 17 nowych pojazdów służbowych dla dolnośląskich policjantów. Hybrydowe radiowozy zostały zakupione dzięki wspólnemu projektowi, którego partnerami są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu. Umowę o dofinansowanie zadania podpisano w kwietniu 2022 roku.

REKLAMA

Przetarg na 40 nowych nieoznakowanych radiowozów. Chodzi o nietypowe auta

W ramach projektu, który opiewa na kwotę ponad 4 milionów złotych, oprócz 17 aut z napędem hybrydowym, które zostały oznakowane jeszcze według starego srebrno-niebieskiego standardu, zakupiono też 5 pojazdów elektrycznych i stacje do ich ładowania oraz 2 specjalistyczne busy, które funkcjonariusze wykorzystywać będą również do kontroli emisji spalin.

Wszystkie radiowozy będą wykorzystywane przez policjantów z pionu prewencji. Auta wyjadą m.in. na ulice: Bolesławca, Dzierżoniowa, Głogowa, Kłodzka, Kamiennej Góry, Oleśnicy, Zgorzelca, Jeleniej Góry, Legnicy oraz Wrocławia. Radiowozy pomogą realizować różnego rodzaju działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców miast i powiatów Dolnego Śląska.

Policji nie stać na przemalowanie radiowozów. Pojazdów jest za dużo

W spotkaniu, którego gospodarzem był Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski, uczestniczył Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz wraz ze swoim zastępcą Bartłomiejem Wiązowskim, a także policjanci odbierający klucze do nowych samochodów.

Więcej wiadomości na temat niebezpiecznych zdarzeń drogowych znajdziesz na Gazeta.pl.