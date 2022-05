Policji nie stać na przemalowanie radiowozów. Pojazdów jest za dużo

Policja inwestuje w rozwój i modernizację floty. Podczas targów Polsecure w Kielcach Komenda Główna Policji oficjalnie przedstawiła nowe oznakowanie radiowozów oraz motocykli. Służbowe pojazdy za sprawą koloru żółto-zielonego będę lepiej widoczne, a dodatkowe elementy graficzne mocniej podkreślą, do jakiej formacji należą uprzywilejowane pojazdy.

Nowe radiowozy będą bardziej widoczne w dzień oraz przede wszystkim po zmierzchu. Liczba sygnałów błyskowych została zwiększona z 10 lamp, do aż 30 świateł wykorzystujących technologię LED. Poza tym nowe fluorescencyjne elementy odblaskowe samochodów i motocykli, umożliwią rozpoznanie z daleka policyjnych sprzętów. Lepsza widoczność pojazdów ma przełożyć się na zwiększenie bezpieczeństwa policjantów oraz innych użytkowników dróg.

W 2019 r. zapowiadaliśmy, że oznakowanie zostanie zmienione przez dodanie jaskrawych kolorów- żółtych i zielonych, które będą czyniły radiowozy bardziej widocznymi. Robiliśmy to po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo, na czym nam bardzo zależy

– powiedział podczas prezentacji nowych radiowozów insp. dr Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji.

Nowe barwy tylko dla nowych pojazdów

Policjanci poinformowali, że radiowozy zostały poddane testom, które przebiegły pomyślnie, co pozwoliło na wprowadzenie zmian legislacyjnych. A co ze starszymi pojazdami służbowymi? Wiadomo, że auta i motocykle ze stosowanym do tej pory srebrno-niebieskim oznakowaniem, przez jakiś okres nie znikną z dróg. Zmiany będą dotyczyły wyłącznie nowo zakupionych sprzętów.

Wszystkie samochody i motocykle, które będziemy kupować w tym roku, będą oznakowywane według nowych zasad. Nie będziemy przemalowywać starych radiowozów. Polska Policja ma tak dużo pojazdów, że nas po prostu na to nie stać. Inwestujemy w bezpieczeństwo i nowe pojazdy, które będą oznakowane według nowego wzoru

– wyjaśnił w Kielcach nadinsp. Dariusz Augustyniak, I Zastępca Komendanta Głównego Policji, którego wypowiedź cytuje PAP.

Radiowozy w nowych barwach najpierw dla Warszawy

Kiedy oznakowane w taki sposób policyjne samochody i motocykle wyjadą na drogi? Wiadomo już, że pierwsze z zaprezentowanych radiowozów będą pełnić służbę w Warszawie. Przez pewien okres będziemy spotykać na jezdniach zarówno pojazdy z nowym oznakowaniem, jak i te dotychczas znane.