Tragiczna śmierć 18-latki. Zjechała z drogi i uderzyła w drzewo

Bytowscy policjanci wyjaśniają okoliczności nieszczęśliwego zdarzenia drogowego, do którego doszło w sobotę 22 października. Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że 18-letnia kierująca samochodem marki Audi, przez niedostosowanie prędkości do warunków drogowych, straciła panowanie nad autem, zjechała z jezdni i czołowo uderzyła w przydrożne drzewo.

Wypadek miał miejsce na prostym odcinku drogi pomiędzy Mądrzechowem a Ząbinowicami. Mieszkanka powiatu bytowskiego w wyniku poniesionych obrażeń poniosła śmierć na miejscu. Policjanci zabezpieczyli ślady zdarzenia, a technik wykonał szkic oraz dokumentację fotograficzną. Pojazd został zabezpieczony do szczegółowych oględzin.

Ostrożna jazda podstawą bezpieczeństwa na drodze

Podstawą bezpiecznej jazdy zawsze jest uważne obserwowanie otoczenia, ostrożność oraz dostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze i własnych umiejętności. Nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn tragicznych zdarzeń drogowych. Wypadki, do których dochodzi przez niedostosowanie prędkości do warunków jazdy, niosą ze sobą najpoważniejsze konsekwencje. To w nich ginie najwięcej osób i najwięcej ich uczestników odnosi bardzo poważne obrażenia.

Prostą drogą do nieszczęścia na jezdni, jest także zbyt szybka jazda po śliskiej nawierzchni. Opady deszczu znacząco pogarszają przyczepność i wpływają na długość hamowania. Dlatego tylko rozsądna i odpowiedzialna jazda pozwala uniknąć niebezpiecznych zdarzeń. Nawet przy niewielkiej prędkości, zjechanie kołem na nieutwardzone pobocze, które po opadach staje się grząskie, może skończyć się wypadkiem.

