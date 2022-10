Jechał pod prąd na A1. Policyjną interwencję zapamięta na długo

Do sieci trafia coraz więcej nagrań ukazujących kierowców jadących pod prąd. To skrajnie nieodpowiedzialne i niebezpieczne zachowanie wiąże się z surową karą. W przypadku kierowcy Hyundaia interwencja policji okazała się co najmniej zaskakująca.

3 Fot. YouTube (STOP CHAM) Otwórz galerię Na Gazeta.pl