Mansory znowu zaszalało. Ten Rolls-Royce Phantom nie jest już dyskretny

Mansory znane jest z tworzenia pakietów stylizacyjnych, które delikatnie mówiąc są mocno oryginalne? Kontrowersyjne? Jedno jest pewne, obok ich projektów nie przechodzi się obojętnie.

Zobacz wideo

Teraz firma zaprezentowała specjalny pakiet dla Rolls-Royce’a Phantoma, który również mocno wyróżni ten samochód na tle innych. Model otrzymuje wykonany na zamówienie przedni zderzak z większymi wlotami, dodatkowymi diodami DRL i rozdzielaczem z włókna węglowego. Grill w tym modelu jest podświetlony. Pomarańczowe światło pasuje do koloru Spirit Of Ecstacy, emblematów RR i cienkiej linii biegnącej bok auta. Reszta nadwozia jest czarna, a wszystkie jasne elementy są zaciemnione.

Na wyposażeniu są również nowe przednie błotniki z skrzelami, a także przedłużane progi dla lepszej aerodynamiki. Z tyłu jest dosyć dyskretny dyfuzor z czterema rurami wydechowymi, spojler na bagażniku i spojler dachowy.

Rolls-Royce od Mansory prawdopodobnie ma też charakterystyczny dźwięk, ponieważ jest wyposażony w sportowy układ wydechowy Mansory z funkcją zdalnego sterowania.

Innym elementem przyciągającym uwagę są 24-calowe kute felgi aluminiowe DX5 wykończone błyszczącą czernią z pięcioma podwójnymi szprychami i pomarańczowymi kapslami środkowymi. Wyglądają jakby ledwo mieściły się w nadkolach dzięki obniżonemu zawieszeniu pneumatycznemu.

We wnętrzu nie jest tak posępnie jak z zewnątrz. Użytkowników przywita pomarańczowe wnętrze. Kolor jest niemal wszędzie i na każdej powierzchni. Fotele pokryte skórą, cała dolna część deski rozdzielczej, kierownica, tunel środkowy, wypełnienie drzwi, podsufitka z gwiazdkami, dywaniki podłogowe, a nawet skórzana mata do bagażnika są pomarańczowe. Kontrastuje z nimi kilka elementów w czarnym kolorze. W progach znajduje się włókno węglowe z emblematem Mansory.

Pod maską znalazł się silnik V12 z podwójnym turbodoładowaniem o pojemności 6,75 litra. Otrzymał on nową osłonę z włókna węglowego z logo Mansory. Auto dysponuje mocą 610 KM i 950 Nm momentu obrotowego, co oznacza wzrost o 39 KM i 50 Nm w porównaniu do standardowego Phantoma.

Pojazd można kupić na niemieckiej stronie z ogłoszeniami motoryzacyjnymi mobile.de i jest oznaczony jako fabrycznie nowy. Jest też informacja, że jest on przeznaczony wyłącznie na eksport, prawdopodobnie ze względu na modyfikacje układu wydechowego, które mogą być niezgodne z obowiązującymi w Niemczech przepisami.

Mansory znowu stworzyło coś, co jest nietuzinkowe. Tym samym walczy z personalizowanymi Rolls-Royce’ami, które tworzy angielska firma.