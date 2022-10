Co wolno wojewodzie, to nie tobie.... Niektórzy policjanci nagminnie popełniają wykroczenia

Mimo iż w większość policjantów świetnie wykonuje swoje obowiązki, niektórzy z nich potrafią działać w sprzeczność z zasadami, których powinni byli strzec. Przykładów takiego zachowania nie brakuje.

27 punktów karnych dla... policjantki. Łowca stał się zwierzyną? (WIDEO)

Policja przeciwko zasadom ruchu drogowego

Na kanale Stop Cham opublikowano właśnie kompilacje nagrań z różnych zakątków Polski prezentujące przypadki łamania prawa przez funkcjonariuszy policji.

W wielu z nich mowa jest o poważnych wykroczeniach, takich jak nieustąpienie pierwszeństwa pieszym, wymuszanie pierwszeństwa na innych uczestnikach ruchu czy niestosowanie się do wskazań sygnalizacji świetlnej. Nie zabrakło również wyprzedzania na przejściach dla pieszych.

Nowe taryfikatory, stare przyzwyczajenia

Taryfikator mandatów obowiązujący od początku tego roku oznacza bardzo wysokie kary finansowe dla osób łamiących zasady ruchu drogowego. Zwłaszcza w przypadku wykroczeń, które zagrażają bezpieczeństwu pieszych m.in. wyprzedzania na pasach, czy nieustąpienia pierwszeństwa. W skrajnych przypadkach policja może ukarać kierowcę za jedno wykroczenie nawet 2500 zł. W przypadku sądowych rozpraw kary mogą osiągnąć wysokość 30 tys. zł.

Całość dopełnił taryfikator punktów karnych. Jego zaostrzenie oznacza nawet 15 punktów karnych za najcięższe wykroczenia. Oznacza to, że popełniając jedynie dwa wykroczenia, możemy z łatwością stracić prawo jazdy. Najwidoczniej nie tyczy się tego policjantów.

Policja w kolejnym popisowym numerze. Tym razem nieustąpienie pierwszeństwa pieszej

Pewna zawodowa solidarność nie pozwala funkcjonariuszom karać swoich kolegów. Jeżeli już dochodzi do "ukarania", najczęściej jest to już reprymenda czy też rozmowa dyscyplinarna ze strony przełożonego.

Z drugiej strony policjanci to nadal ludzie, którym też zdarza się popełniać błędy. Będąc jednak do bólu szczerym, nie ma to jednak większego znaczenia, ponieważ od osób strzegących prawa wymaga i oczekuje się, że będą one je zachowywały i przestrzegały jego zapisów. Naruszanie zawodowej etyki jedynie przysparza problemów i podburza zaufanie społeczne. Jeżeli nadal będzie dochodzić do podobnych zdarzeń, pozytywny wizerunek policji będzie trudny do odbudowania. Miejmy nadzieję, że aktualny stan rzeczy szybko się zmieni.