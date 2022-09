27 punktów karnych dla... policjantki. Łowca stał się zwierzyną? (WIDEO)

Internet zalewają ostatnio nagrania dokumentujące, delikatnie ujmując, niepoprawne zachowania policjantów. Próby prowokowania wykroczeń u innych uczestników ruchu wywołują niemałe oburzenie. Do zestawu materiałów kalających dobre imię policji dochodzą także dowody popełniania wykroczeń przez samych funkcjonariuszy.

Dwa przykłady z Suwałk

Na nagraniu opublikowanym na kanale Bandyta z kamerką widzimy przykłady funkcjonariuszy, którzy najwidoczniej czują się ponad prawem. Do obu zdarzeń doszło w Suwałkach. Prowadząca Toyotę policjantka w chwili nagrania miała trzymać w ręku telefon. Po chwili wyprzedza na pasach pomarańczową wywrotkę, która sygnalizuje zamiar zmiany pasa ruchu.

Trudno dopatrzyć się, czy rzeczywiście funkcjonariuszka korzystała z telefonu. Jeżeli jednak wierzyć autorom materiału, za takie wykroczenie otrzymałaby 12 punktów karnych. Co jednak nie ulega wątpliwości, jest fakt wyprzedzania na pasach, co grozi uzyskaniem 15 pkt karnych. Łącznie na jej koncie znalazłoby się 27 pkt, co oznaczałoby utratę prawa jazdy, nie wspominając już o mandacie w wysokości 2000 zł.

W przypadku kolejnego policjanta także doszło do ewidentnego wyprzedzania na pasach. Kierowca radiowozu jadąc lewym pasem, dość pewnie wyprzedził kierowcę czarnego Nissana Qashqaia. Tutaj również na konto funkcjonariusza wpłynęłoby 15 punktów karnych.