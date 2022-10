Ford wspiera przedsiębiorców. Dużo nowości i rozwiązań

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Ford Polska jak zresztą cały koncern przechodzą transformację. Jednak nie zapomina o firmach, które kupiły lub kupią u nich swoje samochody. W tym celu wprowadza nowe rozwiązania.

Ford odnawia gamę swoich modeli o coraz to nowsze rozwiązania hybrydowe, a także wprowadza auta wyłącznie elektryczne jak e-Transit czy Mustang Mach-E. Do 2024 roku na rynku pojawi się jeszcze sześć w pełni elektrycznych i skomunikowanych ze światem modeli Forda – zarówno osobowych, jak i dostawczych.

Dołączą do wcześniej wspomnianych elektryków takie modele jak: nowy elektryczny crossover klasy średniej, elektryczna wersja Forda Pumy oraz nowe, zelektryfikowane generacje Tourneo Customa i Tourneo Couriera. Do tego w 2023 roku na rynku pojawi się nowa generacja spalinowego Transita Couriera.

Przy wprowadzaniu nowych produktów Ford nie zapomina o obsłudze około sprzedażowej, która jest niezwykle ważna dla klientów. Ford wprowadza usługę Ford Komfortowa Ochrona, dzięki której użytkownik Forda może skupić się wyłącznie na prowadzeniu biznesu. Program ten ma na celu uproszczenie komunikacji z klientem poprzez zintegrowanie kilku usług w jeden pakiet, który obejmuje: Ford Protect, Kontrakt Serwisowy oraz Business Service Club.

Zmiany wprowadzone zostaną również, jeśli chodzi o finansowanie. W ofercie cały czas pozostaje Ford Leasing. Ponadto samochód można sfinansować w ramach Ford Leasing Opcje i mieć go po prostu w ramach abonamentu obejmującego – za dodatkową opłatą – również pakiet serwisowy. Decyzję o przyszłości pojazdu można podjąć na koniec umowy (do 48 miesięcy). Samochód można wymienić na nowy, zwrócić albo zatrzymać. Dla klientów zdecydowanych na wynajem i bogaty pakiet usług powstał Ford Wynajem. W jego ramach miesięczne opłaty obejmują serwis i ubezpieczenie, a umowa zawierana jest do pięciu lat.

Ford jednak najbardziej zachwala Ford Pro. W ramach Ford Pro eksperci Forda zadbają o wydajność prowadzenia działalności gospodarczej. To połączenie specjalistycznego oprogramowania, systemów ładowania, obsługi posprzedażowej oraz finansowania, które tworzy kompleksowe rozwiązanie dla właścicieli flot.

Ford przekonuje firmy do elektrycznych samochodów dostawczych

Oprogramowanie i eksperci Ford Pro stworzyli ekosystem, w ramach którego zadbają o podniesienie efektywności pracy. Zintegrowane wsparcie obejmie m.in. znalezienie najlepszej strategii ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych, uproszczenie zarządzania flotą pojazdów poprzez proste i użyteczne alerty, rozwiązania telematyczne czy usługi serwisowe – dzięki obecności pojazdów w sieci, specjalistycznej wiedzy ekspertów Forda i prostej komunikacji z klientem będzie można uniknąć wielu napraw. Centra FORDLiive zadbają też o szybki przebieg serwisów i przeglądów, który ograniczy czas przestojów. Co najważniejsze, FORDLiive jest bezpłatną usługą dla wszystkich użytkowników pojazdów użytkowych Forda i stanowi kluczowy element Ford Pro.

Inżynierowie Forda opracowali także projekt, w ramach którego firmy mogłyby cały czas monitorować lokalizację swoich narzędzi oraz maszyn dzięki specjalnym modułom lokalizacyjnym. Obecnie trwają kolejne prace nad tym rozwiązaniem.