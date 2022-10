Kwintesencja Raptora. Ranger Raptor ma podkreślać DNA

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Uchwycenie kwintesencji danego modelu jest niezwykle trudne. Setki szkiców, tysiące kilogramów gliny i wiele litrów farby. Jednak efekt może zniewalać i tak sądzie Ford tworząc Rangera Raptora.

Jak zawsze, projekt Rangera Raptora nowej generacji rozpoczął się od krótkiego opisu. Stanowi on podstawę projektu, mówi o inspiracjach i jego najważniejszych detalach. Gdy opis jest skończony, do pracy mogą przystąpić projektanci, którzy tworzą setki szkiców za pomocą zwykłego papieru i ołówka.

Następnie po zatwierdzeniu, powstają nie tylko cyfrowe szkice, ale również modele 3D, potrzebne do późniejszego formowania wzorców z gliny.

Z ponad 4000 kg gliny powstały nie tylko modele w skali 1/3, ale również naturalnej wielkości. Tylko w pierwszej kolejności były one rzeźbione przez maszyny. Następnie do pracy przystąpili rzeźbiarze. Szefowie poszczególnych etapów projektu zatwierdzają gliniany model, który jest „zamrażany". Modelarze rzeźbią w glinie również naturalnej wielkości wzory kierownicy, deski rozdzielczej oraz foteli.

W trakcie tworzenia z gliny, specjaliści z zespołu ds. kolorów i materiałów wybierają tkaniny, tekstury i kolory, które nie tylko podkreślą wygląd Rangera Raptora nowej generacji, ale także będą zgodne z DNA projektu. Wnętrze Raptora ma jednocześnie przypominać kokpit samolotu i być tak praktyczne, jak to tylko możliwe.

Podczas gdy różne zespoły projektantów pracują nad wyglądem nadwozia i wnętrza, zespół inżynierów zajmuje się podwoziem, aby zagwarantować, że dobry wygląd to jedynie początek.

W końcu, po wielu godzinach ciężkiej pracy różnych specjalistów, powstaje ręcznie zbudowany Ranger Raptor nowej generacji.

Modele Raptor są szczytem możliwości terenowych u Forda i chociaż każdy ma swoją własną tożsamość, to muszą mieć wspólne elementy stylistyczne właściwe dla tej rodziny. Należą do nich, między innymi, odważny napis F-O-R-D, który rozciąga się od błotnika do błotnika na przyciemnionym grillu, reflektory Matrix LED, wytrzymałe stalowe zderzaki z przodu i z tyłu, wytrzymała stalowa osłona silnika, pokrywa silnika z otworami wentylacyjnymi po bokach oraz szerokie błotniki.

Ranger Raptor ma wszystkie te elementy i dodatkowo odróżnia się od Rangera nowej generacji wybrzuszoną pokrywą silnika, która wskazuje na moc jednostki napędowej znajdującej się pod nią, podwójnymi końcówkami układu wydechowego umieszczonymi wysoko i szarymi detalami.

Kabina Rangera Raptora nawiązuje do wyglądu zewnętrznego, z detalami w kolorze Ford Performance Code Orange. Deskę rozdzielczą i górną część paneli na drzwiach pokrywa materiał Terra Suede.

Fotele Ford Performance, zarezerwowane dla Rangera Raptora nowej generacji, nawiązują do siedzeń w myśliwcu F-22 Raptor z mocno wyprofilowanymi podparciami po bokach, których zadaniem jest utrzymanie ciała w miejscu bez względu na konfigurację terenu. Ponieważ Ranger Raptor nowej generacji umożliwia podróż w większym gronie, tylne siedzenia zaprojektowano tak, aby były tak samo komfortowe i zapewniały takie samo wsparcie, jak te z przodu.

We wnętrzu Rangera Raptora uwagę zwraca gruba skórzana kierownica z podparciami na kciuki oraz magnezowe łopatki do ręcznej zmiany biegów. Zarezerwowany dla Rangera Raptora przycisk „My Mode" umożliwia kierowcy wybór trybów jazdy – Normal, Sport i Baja, które zmieniają ustawienia wspomagania układu kierowniczego, charakterystykę tłumienia amortyzatorów i odgłos pracy układu wydechowego (można również wybrać opcję „Cichy").