Historia Astry i Kadetta, czyli... kompakty Opla mają prawie 90 lat

Po raz pierwszy Opel, który miał zmotoryzować niemieckie społeczeństwo, trafił do sprzedaży w roku 1936. Już wtedy, nosił on nazwę Kadett. Niestety, wybuch wojny i przekształcenie zakładów na potrzeby wojska wymusiły zaprzestanie produkcji. W sumie wyprodukowano tych modeli 107 608. Więcej artykułów o historii znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl.

REKLAMA

Zakłady produkcyjne tego przedwojennego modelu zostały przyznane ZSRR w ramach reparacji wojennych i od roku 1948 przedwojenny Kadett był produkowany w Moskwie jako „Moskwicz-400". Wracając zaś do projektu popularnego samochodu w Niemczech, to dopiero w roku 1962 na drogi wyjechał model Kadett. Wtedy też rozpoczęło się drugie życie modelu, które trwa do dnia dzisiejszego.

Zobacz wideo Opel Astra Sports Tourer szóstej generacji

Kadett I ( 1936 – 1940)

Nazwę "KADETT" nadano samochodom w roku 1936. W tym roku zakład w Rüsselsheim zaprezentował bowiem model Opel Kadett, przy produkcji którego wykorzystano nową, bezpieczną zasadę montowania karoserii. Ten cieszący się dużym powodzeniem model był napędzany rzędowym czterocylindrowym silnikiem o pojemności 1,1 litra, uzyskującym moc 23 koni mechanicznych. Samochód, ważący 757 kilogramów, osiągał już całkiem sporą prędkość maksymalną 98 km/h. W roku 1938 Kadett uzyskał nowy wygląd. Zmieniono mu m.in. wystrój wewnętrzny oraz kilka elementów nadwozia.

Produkcja zakończyła się wynikiem 107 608 sztuk.

Kadett I ( 1936 - 1940) fot. Opel

Kadett I ( 1936 - 1940) fot. Opel

Kadett I ( 1936 - 1940) fot. Opel

Kadett A 1962-1965

Wprawdzie już przed wojną z zakładów Opla wyjechał pierwszy kompaktowy model (produkcja w latach 1936 – 1940), ale przyjmuje się narodziny rodziny modeli kompaktowych dopiero w roku 1962.

Powodem tego przeskoku czasowego był fakt, że po wojnie fabryka zaprzestała produkcji samochodów cywilnych, koncentrując się głównie na dostawach dla wojska i wersjach użytkowych.

Tym samym kontynuator przedwojennego Kadetta miał premierę dopiero po ponad dwudziestu latach od zaprzestania tamtej produkcji. W roku 1962 wybudowano nową fabrykę w Bochum i tam też zaczęto produkować Kadetta A.

Był to pojazd wyposażony w czterobiegową, manualną skrzynię biegów. Napędzany był czterocylindrowym silnikiem o pojemności 1 litra (993 ccm), osiągającym moc 40 KM przy 5000 obr/min i rozpędzającym auto do prędkości 120 km/h.

Wyprodukowano 649 512 modeli

Kadett B 1965-1973

W roku 1965 z fabryki w Bochum wyjechała nowa generacja Kadetta: wersja B. Właściwie produkowane były dwie wersje B. Do 1967 roku oferowana była wersja B1, która poza nowym wyglądem w stosunku do poprzednika została wyposażona w szeroka gamę jednostek napędowych: od podstawowej o pojemności od 1,1 litra i mocy 45 KM (130 km/h) do usportowionej 1.9S o mocy 90 KM (osiągał 168 km/h).

Konstruktorzy opracowali też szereg nadwozi od 3-drzwiowego coupe do pełnego sedana. Późniejsza wersja B2 różniła się zmienionym wyglądem zewnętrznym

W roku 1966 (czyli zaledwie cztery lata po rozpoczęciu produkcji modelu Kadett) z hal fabrycznych w Bochum wyjechał milionowy Opel Kadett.

Wyprodukowano 2,6 miliona wersji B.

Opel Kadett B fot. Opel

Opel Kadett B fot. Opel

Kadett C 1973-1979

W roku 1973 roku doczekaliśmy się trzeciej generacji Kadetta: model C. Podstawową jednostką napędową był silnik o pojemności 1200 ccm i mocy 52 KM, chociaż były też jednostki 60 KM i 75KM.

Największym wydarzeniem był jednak Kadett GT/E, z silnikiem o pojemności 1900 ccm i mocy 105 KM, umożliwiającym osiągnięcie prędkości maksymalnej 184 km/h. Przyspieszenie 0-100 km/s wynosiło 10,2 s. Później model otrzymał silnik 2000 ccm w którym moc wynosiła 110 KM (po modernizacji 115 KM)

Wyprodukowano 1,7 miliona wersji C.

Opel Kadett C fot. Opel

Opel Kadett C fot. Opel

Opel Kadett C fot. Opel

Kadett D 1979 -1984

W roku 1974 w świecie modeli kompaktowych zaszła wielka zmiana. Na drogi wyjechał przednionapędowy Volkswagen Golf I.

Odpowiedź na to Opel przygotował dopiero w roku 1979.

Wtedy to wprowadzono do produkcji nowego Kadetta D: pierwszy model Opla z przednim napędem. Nadwozie nawiązywało sylwetką do największych samochodów firmy: Opel Monza i Opel Senator. Ponadto bardzo przypominało produkt GM: Chevrolet Chevette. Chcąc ograniczyć dominację Golfa w segmencie skupiono się na wersjach najbardziej użytecznych. Stąd też zaniechano produkcji modelu sedan.

Najmocniejszym modelem tego Kadetta był GTE, wyposażony w silnik 1800 ccm o mocy 115 KM. Osiągał on prędkość 187 km/h oraz przyspieszenie 0-100 km/s: 9,5 sekundy.

Wyprodukowano 2,1 miliona.

Opel Kadett D fot. Opel

Opel Kadett D fot. Opel

Opel Kadett D fot. Opel

Kadett E 1984-1991

W porównaniu ze swoim poprzednikiem, nadwozie Opla Kadetta E (zwanego popularnie łezką) wyróżnia się przede wszystkim aerodynamicznymi detalami nadwozia. Ma ono zdecydowanie korzystniejszy kształt niż poprzednik. Współczynnik oporu zredukowano do Cx-32, a w modelu GSi nawet do Cx-30. Zmodernizowano także wnętrze samochodu i elementy układu jezdnego.

W stosunku do Golfa pojazd miał ogromną przewagę. Nie dość, że był stylistycznie ładniejszy niż konkurencyjny Golf II, bardziej innowacyjny wewnątrz, to dodatkowo jego bagażnik był większy (390l w wersji hatchback) i wyjątkowo ustawny.

Ciekawostką tego modelu jest wprowadzenie serii GSI z silnikiem 2000 ccm o mocy 155 KM.

Wyprodukowano 3 779 289 modeli.

Opel Kadett E fot. Opel

Opel Kadett E fot. Opel

Opel Kadett E fot. Opel

Astra I (Astra F) 1991 - 1997

W roku 1991 dokonano śmiałej zmiany zastępując nazwę Kadett na Astra. Przygotowany model był jednym z największych projektów w historii firmy Opel, a w jego opracowaniu uczestniczyło ponad 8000 inżynierów, techników i projektantów.

Po przerwie wakacyjnej w roku 1994, Astra przeszła delikatne zmiany stylistyczne (zmieniono atrapę chłodnicy, kolor kierunkowskazów przednich z pomarańczowego na biały itp.)

Model ten był od 1994 montowany także w FSO i był początkiem współpracy która miała zaowocować produkcją nowego modelu w Warszawie.

Polska jednak wybrała Daewoo, co opisywaliśmy w osobnym tekście.

Polska fabryka Żerań. Przekręty od narodzin aż do samej śmierci

Opel Astra I fot. Opel

Opel Astra I fot. Opel

Opel Astra I fot. Opel

Astra II (Astra G) 1998 - 2004

Astrę drugiej generacji zaprezentowano jesienią 1997 podczas salonu IAA we Frankfurcie. Największym wydarzeniem związanym z tym modelem jest zastosowanie tej samej płyty podłogowej do produkcji modelu Opla Zafira.

Ciekawostką jest też produkcja wersji coupe i kabrio zlecona firmie Bertone.

Przez cały okres produkcji model nie poddawano żadnym modyfikacjom.

Opel Astra II fot. Opel

Opel Astra II fot. Opel

Astra III (Astra H) - 2004 do 2010 (w krajach Europy Wschodniej do 2014)

Model miał swoją premierę jesienią 2003 podczas IAA we Frankfurcie.

Ciekawostką jest wprowadzenie do produkcji modelu TwinTop z metalowym, elektrycznie chowanym dachem, dzięki czemu model mógł być równocześnie coupe (z dachem) i kabrio (dach schowany).

Pojazd posiadał także wersje OPC z silnikami 2000 ccm o mocy 200 KM lub 240 KM.

Opel Astra III fot. Opel

Opel Astra III fot. Opel

Opel Astra III fot. Opel

Astra IV(Astra J) - od 2009 do 2018

Model postał na nowej płycie, opracowanej przez koncern GM. Wcześniej z płyty tej skorzystał Chevrolet Cruze.

Oprócz klasycznej wersji pięciodrzwiowej, zaprojektowano odmienny stylistycznie trzydrzwiowy model GTC, a także (produkowany w Gliwicach) czterodrzwiowy sedan. Miejsce wersji coupe-cabrio, oznaczonej w poprzedniej generacji Twin Top zajęła nieco większa i bardziej prestiżowa Cascada (nota bene produkowana tylko w Gliwicach)

Ponieważ jest to model często przeglądany w ogłoszeniach, warto przypomnieć warianty tego modelu:

pięciodrzwiowy hatchback (od grudnia 2009 do lipca 2015)

pięciodrzwiowe kombi (Sports Tourer; od listopada 2010 do września 2015)

3- drzwiowy hatchback (GTC; od stycznia 2012 do kwietnia 2018)

czterodrzwiowy sedan (od września 2012 do sierpnia 2018)

Opel Astra IV(Astra J) fot. Opel

Opel Astra IV(Astra J) fot. Opel

Opel Astra IV(Astra J) fot. Opel

Opel Astra V (Astra K) od 2015 do 2022

Samochód został zaprezentowany publiczności na targach IAA 2015 we Frankfurcie nad Menem . Produkowany był od lipca 2015 w zakładach Opel/ Vauxhall w Ellesmere Port w Wielkiej Brytanii i w Gliwicach w Polsce. W listopadzie 2015, Astra K została nagrodzona Złotą Kierownicą w klasie samochodów kompaktowych, a w roku 2016 otrzymała tytuł Car of the Year.

W Chinach seria była sprzedawana jako Buick Verano, w Australii jako Holden Astra

Pod koniec czerwca 2019 r. Opel ogłosił, że następca modelu zostanie wprowadzony na rynek w 2021 r. i po raz pierwszy będzie oparty na platformie PSA .

Opel Astra V (Astra K) fot. Opel

Opel Astra L od roku 2022

Aktualnie, ten nowy Opel Astra jest już w sprzedaży. Nowa, szósta generacja kompaktowego bestsellera to stylistyczny majstersztyk z przednim pasem Opel Vizor, w pełni cyfrowym kokpitem Pure Panel oraz rozwiązaniami technicznymi z najwyższej półki, takimi jak najnowsza wersja adaptacyjnych reflektorów pikselowych Intelli-Lux LED.

Otwiera on kolejny rozdział w ponad 30 letniej historii sukcesu Astry: po raz pierwszy model klasy kompaktowej z Rüsselsheim jest dostępny z napędem elektrycznym. Wkrótce wprowadzona zostanie także druga, mocniejsza wersja hybrydy plug-in, a od roku 2023, ofertę uzupełni w pełni elektryczna Astra-e.

Ponadto dostępne są wersje z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi oraz zoptymalizowaną pod względem tarcia sześciobiegową przekładnią manualną lub ośmiobiegową skrzynią automatyczną.

Opinie Moto.pl: Hybrydowy Opel Astra Sports Tourer. Dla lubiących prowadzić i omijać stacje paliw