Kolejne odcinki autostrady A1 pod Łodzią są gotowe. 5,5 km radości dla kierowców

Kolejny etap prac na autostradzie A1 został zakończony. Kierowcy mogą już korzystać z zachodniej nitki drogi, gdzie pojawiły się dwa nowe odcinki z trzema pasami ruchu. Pierwszy odcinek (Wola Rokszycka - Wola Krzysztoporska) ma 4,4 km długości.

REKLAMA

Więcej informacji o inwestycjach drogowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Drugi odcinek ulokowany na wysokości węzła Kamieńsk (połączenie autostrady A1 i drogi wojewódzkiej nr 484) ma zaledwie nieco ponad kilometr długości, ale udało się wdrożyć na nim docelową organizację ruchu. GDDKiA zwraca kierowcom uwagę, że autostrada jest nadal placem budowy. Dlatego na nowych odcinkach obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h.

Kierowcy pojadą szybciej autostradą A1. Ważny węzeł jest już gotowy

Wschodnia nitka autostrady A1 w kierunku Łodzi pozostaje bez zmian. W miejscach, gdzie przełożono ruch na jezdnię zachodnią ruszą pracę związaną z likwidacją separatorów ruchu oraz wprowadzeniem docelowego oznakowania poziomego. Prace zakończą się zgodnie z planem do końca października. Kierowcy poruszający się w obu kierunkach będą mieć do dyspozycji po trzy pasy ruchu.

Zobacz wideo

Prace budowlane związane z przebudową ok. 81 km istniejących odcinków drogi A1 (od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego) oraz DK1 (od Piotrkowa Trybunalskiego do początku obwodnicy Częstochowy) będą kosztować 2,8 mld zł. Całkowitą wartość projektu oszacowano na 3,5 mld zł, ale prawie 1,7 mld zł z tej kwoty zostanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.