Elektryczny SUV od Polestar ma walczyć z Porsche Cayenne. Ma ponad 500 KM mocy

Polestar 3 to flagowy model tego producenta. To elektryczny SUV, który ma zawalczyć o swoją pozycję z podobnymi modelami z klasy premium. Firma udostępniła właśnie kilka informacji na jego temat.

3 to największy model w gamie tego producenta. Dzieli platformę z Volvo XC90 nowej generacji. Jego rozstaw osi wynosi 2985 mm, czyli jest dłuższa o 90 mm niż w Cayenne, dłuższa o 20 mm w Tesli Model X, ale krótsza o 101 mm niż w Rivianie R1s. Jest to również najdroższy model u Polestara – 79.900 funtów w Wielkiej Brytanii lub 83.900 dolarów w USA.

Podstawowy Polestar 3 jest wyposażony w dwa silniki elektryczne, które generują 489 KM mocy i 840 Nm momentu obrotowego. Od 0 do 100 km/h auto rozpędza się w 5 s. Jeśli jest to za mało, to można zdecydować się na zakup Pakietu mocy, który kosztuje 5600 funtów lub 6500 dolarów. Podnosi on moc do 517 KM i do 910 Nm, a sprint skraca do 4,7 s.

W standardzie Polestara akumulator ma pojemność 111 kWh, dzięki czemu auto jest w stanie przejechać na jednym ładowaniu 610 km. Teoretycznie.

Akumulator Polestara można ładować mocą do 250 kW, co nie jest tak szybkie, jak w niektórych najnowszych samochodach elektrycznych (w tym Taycana od Porsche, którego można ładować do 360 kW). Polestar twierdzi, że pakiet litowo-jonowy jest umieszczony w ochronnej aluminiowej obudowie ze wzmocnieniem ze stali i chłodzony cieczą oraz jest wyposażony w standardową pompę ciepła. Jest również skonfigurowany, aby przesyłać prąd z samochodu do sieci.

Dwukomorowe zawieszenie pneumatyczne jest również częścią podstawowego pakietu, ruch 21-calowych kół jest kontrolowany przez adaptacyjne amortyzatory. Po wybraniu opcjonalnego pakietu Performance, otrzymuje się dodatkowe 28 KM mocy oraz inną charakterystykę działania zawieszenia i 22-calowe kute felgi aluminiowe.

Wizualnie Polestar 3 zapożycza wiele elementów od Polestar Precept (auta koncepcyjnego), szczególnie z przodu, którego cechą charakterystyczną jest poziomy spojler. Widać również dwa światła LED. Projektanci musieli dostosować design całej rodziny Polestar to wyższego nadwozia, co można powiedzieć, że się udało. Linia dachu znajduje się 1614 mm nad ziemią.

We wnętrzu znaleźć można ekologiczne materiały. Do tego jest to pierwszy model Polestar, który jest wyposażony w komputer z rdzeniem NVIDIA DRIVE, który zasila systemy wspomagania kierowcy. 3-ka ma również procesor Snapdragon za opracowanym wspólnie z Google wyświetlaczem centralnym o przekątnej 14,5 cala.

Standardowe wyposażenie obejmuje panoramiczny dach i chowane klamki drzwi, ale wszystkie samochody z pierwszego roku otrzymują również pakiet Plus i Pakiet Pilot w standardzie, obejmujący 25-głośnikowy system audio Bowers & Wilkins, domykanie drzwi, wyświetlacz head-up i pilota wspomagającego jazdę półautonomiczną.

Przyszłej wiosny trafi również Pakiet Pilot, który wykorzystywać będzie LiDAR, dodatkową jednostkę sterującą NVIDIA, trzy kamery i cztery czujniki ultradźwiękowe zapewniające pełniejsze i dokładniejsze skanowanie otoczenia samochodu, przygotowując go do bardziej zaawansowanej autonomicznej jazdy.

Model premierowy jednak będzie mieć na pokładzie pięć modułów radarowych, pięć zewnętrznych kamer i dwanaście zewnętrznych czujników ultradźwiękowych. Jedną z innowacyjnych funkcji jest wewnętrzny czujnik radarowy, który wykrywa niewielkie ruchy we wnętrzu samochodu i pomaga chronić przed przypadkowym pozostawieniem w nim dzieci lub zwierząt.

Pierwsza partia Polestar 3 zostanie zbudowana w zakładzie Volvo w Chengdu w Chinach i powinna trafić do klientów z Ameryki Północnej, Europy i Chin pod koniec 2023 roku.