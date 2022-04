Hertz odbił się od dna. Teraz z rozmachem inwestuje w elektryki

Jeszcze dwa lata temu Hertz miał problemy z płatnościami za leasing pojazdów i powoli przygotowywano się do upadłości firmy, ale to już przeszłość. Wypożyczalnia wraca do gry wśród najlepszych. Właśnie zainwestowała w nowe samochody, mocno stawiając na elektryfikację. Do końca tego roku auta zasilane elektrycznie będą stanowić ponad jedną piątą globalnej floty Hertza.

Jesienią ubiegłego roku firma zamówiła 100 tys. egzemplarzy Tesli, a teraz dokłada do tego ogromne zamówienie od szwedzkiej marki Polestar. W ciągu kolejnych pięciu lat firma dostarczy do wypożyczalni aż 65 tys. egzemplarzy samochodów elektrycznych. Taki wolumen stanowi dwukrotność całej zeszłorocznej sprzedaży marki. Firma Polestar jest mocno spokrewniona z Volvo i należy do chińskiego koncernu Geely.

Na początek klienci Hertza będą mogli skorzystać z modelu Polestar 2. Pierwsze dostawy pojazdów zaplanowano w najbliższych miesiącach do Europy, a pod koniec roku wypożyczalnie Hertz w USA i Australii zostaną zasilone nowymi modelami.

To nie koniec nowości, ponieważ w najbliższym czasie do floty Hertza trafi jeszcze jedna nowość – Polestar 3. Samochód będzie bliskim kuzynem nadchodzącej generacji Volvo XC90. Będzie produkowany w amerykańskim Charleston. Jego debiut zaplanowano w tym roku.