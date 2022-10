Już jest! Nowe BMW M2

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

BMW M2 to kompaktowe coupe o dużej mocy. Trzeba było długo czekać, aż bawarska firma zaprezentuje nowe wcielenie tego modelu, ale wreszcie jest.

Na co warto zwrócić uwagę, nowe M2 ma krótszy rozstaw osi o 110 mm, a także długość jest mniejsza o 214 mm niż w M4 Coupe. Za to szerokość i rozstaw kół są dużo większe niż w zwykłej serii 2 Coupe.

Z przodu znalazła się duża, bezramkowa atrapa chłodnicy z poziomymi listwami i trzyczęściowy dolny wlot powietrza o niemal prostokątnych konturach, który tworzy typowy wygląd M. Z boku zauważyć można mocno widoczne progi i rozbudowane nadkola. Co się tyczy tyłu auta, to znajduje się tam charakterystyczna krawędź aerodynamiczna na pokrywie bagażnika i pionowe światła odblaskowe. Do tego znalazło się jeszcze miejsce na dyfuzor i dwie wąsko rozstawione pary końcówek rur wydechowych.

BMW M2 oferowane będzie w pięciu wariantach kolorystycznych, w tym niemetalizowany w kolor niebieski Zandvoort i metalizowany w kolor czerwony Toronto. Opcjonalnie oferowany jest karbonowy dach M, który zmniejsza masę pojazdu o około 6 kg.

Wewnątrz nowe M2 oferuje kokpit zorientowany na kierowcę z typowymi dla M wskazaniami, elementami obsługi i ustawieniami, a także zaawansowany zakrzywiony wyświetlacz BMW. Informacje istotne dla kierowcy, w tym wskaźnik zmiany biegu, są wyświetlane w nowej formie graficznej na wyświetlaczu informacyjnym o przekątnej 12,3 cala. Wyświetlacz kontrolny o przekątnej 14,9 cala może pokazywać widżety M dotyczące między innymi ustawień pojazdu i stanu opon. Również opcjonalny wyświetlacz BMW Head-Up oferuje typowe wskazania M.

Jeśli chodzi o siedzenia, to zarówno kierowca, jak i pasażer siedzą w charakterystycznych sportowych fotelach z tapicerką z Sensateku i Alcantary. Alternatywnie dostępne są fotele sportowe M ze zintegrowanymi zagłówkami i perforowaną tapicerką ze skóry Vernasca i Sensateku. Karbonowe fotele kubełkowe M dostępne również jako opcja mają karbonowe elementy konstrukcyjne w siedzisku i oparciu, a także otwory w obszarze podparć bocznych i pod zagłówkiem. Fotele te zmniejszają masę pojazdu o około 10,8 kg.

Pod maską znalazł się sześciocylindrowy silnik rzędowy o pojemności 3,0 l. Różni się on tylko w kilku szczegółach od silnika stosowanego w BMW M3/M4. Generuje on moc 460 KM (czyli o 90 Km więcej niż u poprzednika), a maksymalny moment obrotowy wynosi 550 Nm. Podczas wykorzystywania mocy towarzyszy dźwięk generowany przez układ wydechowy M z elektrycznie sterowanymi klapami. Podobnie jak układ chłodzenia, również układ smarowania opracowany został pod kątem dynamicznej jazdy na torze wyścigowym.

Z silnikiem została zestrojona w standardzie 8-stopniowa skrzynia M Steptronic z Drivelogic, która przesyła moc na tylne koła. Skrzynia ta jest bezpośrednio połączona z silnikiem oraz ma możliwość redukcji o kilka biegów na raz do najniższego możliwego w danej sytuacji. Skrzynię obsługuje się dźwignią biegów w aktualnej stylistyce M oraz łopatkami na kierownicy. Funkcja Drivelogic oferuje możliwość wyboru jednego z trzech programów zmiany biegów. Opcjonalnie oferowana jest 6-biegowa skrzynia manualna.

Z 8-stopniową skrzynią M Steptronic nowe BMW M2 przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,1 s, a w połączeniu z 6-biegową skrzynią manualną w 4,3 s. Przyspieszenie od 0 do 200 km/h wynosi 13,5 s (skrzynia automatyczna) lub 14,3 s (skrzynia manualna). Prędkość maksymalną nowego BMW M2 można podnieść z 250 do 285 km/h, wybierając opcjonalny pakiet M Driver.

Co się tyczy zawieszenie, to zarówno oś przednia z dwuprzegubowymi kolumnami resorującymi, jak i pięciowahaczowa oś tylna mają kinematykę charakterystyczną dla M. Wyposażenie standardowe nowego BMW M2 obejmuje adaptacyjny układ jezdny M z elektronicznie sterowanymi amortyzatorami, układ kierowniczy M Servotronic o zmiennym przełożeniu, układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC) z trybem M Dynamic oraz wydajny układ hamulcowy M z pływającymi tarczami i sześciotłoczkowymi zaciskami stałymi z przodu i jednotłoczkowymi zaciskami pływającymi z tyłu. Zintegrowany układ hamulcowy umożliwia dwie charakterystyki twardości pedału hamulca. Nowe BMW M2 wyposażone jest w 19?calowe obręcze kół ze stopów lekkich w rozmiarze z przodu i 20?calowe z tyłu. Są one więc o jeden cal większe niż w modelach BMW M3 i M4 z wyposażeniem standardowym. Opcjonalnie oferowane są również opony torowe.

Jak zatem widać, chociaż trzeba było czekać na nowe BMW M2, to wygląda na to, że było warto.