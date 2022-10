Co oznacza pieszy wchodzący na przejście? Warto to rozumieć

O stanie prawnym obowiązującym na polskich drogach szerzej opowiadamy również w materiałach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Żaden kierowca w Polsce nie może mieć co do tego wątpliwości. Pieszy wchodzący na przejście oznacza, że należy albo zwolnić, albo zacząć hamować. Ustąpienie mu pierwszeństwa jest w takim przypadku tzw. oczywistą oczywistością. A właściwie to powinno być. Nie zawsze jest i najlepiej udowadnia to duża ilość zdarzeń, do których dochodzi w rejonie przejść dla pieszych w miastach. Przykład? Idealny znajdziecie w filmie poniżej.

Warto pamiętać o tym, że obecnie mandat za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu zostanie wyceniony przez funkcjonariuszy na 1500 zł. Wykroczenie oznacza też 15 punktów karnych.

Zobacz wideo Maków Mazowiecki. Mężczyzna potrącony na przejściu dla pieszych

Kierowca musi ustąpić pieszemu pierwszeństwa. I nie tylko...

O obowiązku ustąpienia pierwszeństwa pieszemu idącemu po przejściu dla pieszych lub dopiero na nie wchodzącemu mówi art. 26 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Tyle że to nie jedyne do czego zobowiązuje kierującego powyższy akt prawny. Mówi on jeszcze o dwóch sprawach. Konkretnie o tym, że kierujący zbliżając się do przejścia dla pieszych musi:

zachować szczególną ostrożność.

zmniejszyć prędkość.

I tak naprawdę do obydwu z powyższych wymogów warto dostosować się bez względu na fakt czy do przejścia zbliża się pieszy, czy też przejście jest puste. To raz. Dwa powyższe obowiązki dotyczą przejść dla pieszych, na których ruch nie jest regulowany sygnalizacją świetlną. Trzy obowiązek ustąpienia pierwszeństwa w czasie przechodzenia przez jezdnię (a nie zawsze przez przejście dla pieszych) dotyczy także osób niepełnosprawnych o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej.

Nigdy nie wyprzedzaj przed znakiem D-6. Mandat, a nawet utrata prawa jazdy prawie pewne

Zasady pierwszeństwa pieszych dotyczą też omijania i wyprzedzania

W/w art. 26 ustawy Prawo o ruchu drogowym wyznacza jednak większą ilość zasad. O czym konkretnie jeszcze mówi? Wskazuje chociażby że:

skręcając w drogę poprzeczną, kierujący jest zobowiązany do ustąpienia pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu przez jezdnię, w którą skręca. I pieszy wcale nie musi wchodzić właśnie na przejście. Przepis mówi bowiem o przechodzeniu na skrzyżowaniu.

kierujący ma zakaz wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim (chyba że ruch na nim jest regulowany), omijania pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu czy jazdy po drodze dla pieszych i przejściu dla pieszych.

Parking przed marketem. Pierwszeństwo ma samochód czy pieszy?

Powyższy akt prawny określa też hierarchię wyższości w przypadku, w którym ruch pojazdów i pieszych odbywa się na jednej płaszczyźnie. Przykład? Dotyczy to chociażby placu, na którym, ze względu na brak wyodrębnienia jezdni i dróg dla pieszych lub dróg dla pieszych i rowerów, ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni. W takim przypadku kierujący pojazdem jest obowiązany jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu.