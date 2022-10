Nigdy nie wyprzedzaj przed znakiem D-6. Mandat, a nawet utrata prawa jazdy prawie pewne

Porady w zakresie prawa o ruchu drogowym przygotowujemy również na potrzeby serwisu Gazeta.pl.

Kluczem do wyjaśnienia sensu tego materiału jest znaczenie znaku D-6. Jego definicja brzmi przejście dla pieszych. Znak ten jest umieszczony bezpośrednio przed miejscem na drodze, w którym namalowana jest zebra. To raz. Dwa tablicę tą połączyć należy z art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. A ten mówi że "kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany".

Na czym polega wyprzedzanie przed pasami?

W skrócie, kierowca widząc znak D-6 "Przejście dla pieszych" (czyli znajdując się bezpośrednio przed tzw. zebrą), który nie został ustawiony w miejscu, w którym ruch pieszych jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej, powinien powstrzymać się od wyprzedzania. I pisząc o wyprzedzaniu nie mamy na myśli wyłącznie przypadku, w którym droga ma dwa pasy, w tym każdy w przeciwnym kierunku. Mówimy też o wyprzedzaniu (czyli przejeżdżaniu obok innego pojazdu) w miejscu, w którym droga ma dwa pasy w tym samym kierunku.

Mandat za wyprzedzanie przed pasami to 1500 zł

Złamanie zakazu wyprzedzania w bezpośredniej bliskości znaku D-6 oznacza złamanie art. 86b par. 1 pkt 3 ustawy Kodeks wykroczeń. A karę za ten czyn precyzują par. 2 i 3 tego samego zapisu prawnego. Pierwszy z nich mówi o karze grzywny. A ta według nowego taryfikatora mandatów została sprecyzowana na 1500 zł i 3000 zł w warunkach drogowej recydywy. Co więcej, nowy taryfikator punktów karnych do wykroczenia przypisuje aż 15 punktów.

Identyczną grzywnę otrzyma kierowca, który:

nie ustąpił pieszemu pierwszeństwa na pasach,

omijał pojazd, który zatrzymał się przed znakiem D-6 w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,

nie zatrzymał pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej.

Wyprzedzanie przed pasami. Kierowca może stracić prawo jazdy!

Na tym jednak kara dla kierowcy nie musi się zakończyć. Art. 86b par. 3 ustawy Kodeks wykroczeń mówi bowiem o tym że:

W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów, w szczególności, jeżeli sprawca wykroczenia spowodował zagrożenie bezpieczeństwa pieszego.

W sytuacji, w której manewr wyprzedzania był wykonywany bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, a do tego na przejście wchodził właśnie pieszy i manewr zagroził jego bezpieczeństwu, policjanci mają prawo odebrać kierującemu prawo jazdy. Dodatkowo odstąpią od wlepienia mandatu i skierują do sądu wniosek o ukaranie. To będzie oznaczać nie tylko zakaz prowadzenia (na okres od 6 miesięcy do 3 lat), ale i grzywnę wynoszącą do 30 tys. zł.

Kiedy można wyprzedzić przed pasami?

Czy jest przypadek, w którym kierowca może wyprzedzić samochód przed przejściem lub na nim w zgodzie z przepisami? Tak. Wyprzedzanie jest dozwolone tylko na tych przejściach, na których ruch organizowany jest przez sygnalizację świetlną (i tylko, gdy świeci się zielone światło) lub kierowany przez policjanta.