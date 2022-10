Droga dla pieszych i chodnik. Nowe zasady parkowania

Kolejne nowelizacje przepisów drogowych analizujemy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Mniej więcej dwa tygodnie temu na polskich drogach miał zapanować porządek, a zapanował chaos. A wszystko za sprawą nowelizacji prawa o ruchu drogowym, w którym pojawiły się "zlifingowane" pojęcia chodnika i drogi dla pieszych. Skąd pomysł na zmianę? Ustawodawca chciał uporządkować definicję chodnika w różnych aktach prawnych i wprowadzić podział drogi dla pieszych.

Czym jest droga dla pieszych a czym chodnik?

Po 21 września 2022 roku chodnik jest zatem "częścią drogi dla pieszych przeznaczoną wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch" (art. 2 pkt 9 ustawy Prawo o ruchu drogowym). Droga dla pieszych to z kolei "droga lub część drogi przeznaczona do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch oraz pełnienia innych funkcji, w szczególności zatrzymania lub postoju pojazdów" (art. 2 pkt 4b ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Na chodniku nadal można parkować

Podsumowując, chodnik co prawda został przeznaczony WYŁĄCZNIE do ruchu pieszych, ale staje się też częścią drogi dla pieszych. A ta już może pełnić inne funkcje, a w tym zezwala na zatrzymanie i postój pojazdu. W skrócie, dotychczasowe zasady parkowania aut na chodniku (ale w rozumieniu raczej potocznym) nie zmieniły się. Tak przynajmniej zmiany tłumaczy Rafał Weber z Ministerstwa Infrastruktury.

Zasady parkowania na chodniku

Samochody nadal można parkować na chodniku, czyli raczej drodze dla pieszych. I choć zasady te pozostały, pozostały też warunki, które w pierwszej kolejności musi spełnić kierujący i jego pojazd. Mowa o:

braku zakazu zatrzymywania się lub postoju,

pozostawieniu szerokości chodnika dla pieszych wynoszącej co najmniej 1,5 metra,

zaparkowany pojazd nie może utrudnia ruchu pieszych,

pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni,

pojazd stoi na chodniku jedną osią, jednym bokiem lub kołami obydwu osi,

pojazd ma dopuszczalną masę całkowitą wynoszącą maksymalnie 2,5 tony.

Parkując na chodniku pamiętaj o zasadzie 10. i 15. metrów

Zasady odnoszące się stricte do parkowania na chodniku nie wyczerpują jeszcze pełnej listy wymogów, jakie przepisy stawiają przed kierowcami. Kluczowe są jeszcze dwie kwestie.

Warto pamiętać też o tym, że liczy się zasada 10 i 15 metrów. Kierujący nie może zatrzymać pojazdu bliżej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych, skrzyżowania czy przedniej strony znaku drogowego i bliżej niż 15 metrów od tablicy oznaczającej przystanek czy punktów krańcowych wysepki. Jeszcze inaczej wyglądają reguły dotyczące strefy zamieszkania oznaczonej tablicą D-40. W takim przypadku parkować pojazd można tylko w miejscach do tego przeznaczonych, a więc takich, w których pojawia się znak D-18 "Parking".

Ile wynosi mandat za parkowanie na chodniku?

Złamanie powyższych zasad oznacza wykroczenie. A to jest obwarowane mandatem. Co prawda, nadal raczej symbolicznym. Kierowca dostanie bowiem 100 zł grzywny i 1 punkt karny. A w przypadku złamania zasady 10 metrów nawet 300 zł i 5 punktów karnych. Na tym jednak konsekwencje nie kończą się. Bo może się okazać, że zaparkowany częściowo na chodniku pojazd tamuje ruch pojazdów na jezdni. A w takim przypadku istnieje możliwość jego odholowania na parking depozytowy. Koszt lawetowania samochodu osobowego wynosi w tym roku nawet 542 zł. Dodatkowo właściciel auta musi zapłacić za każdą dobę spędzoną przez pojazd na parkingu. Opłata wynosi 46 zł.