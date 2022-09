Zaparkowała na innych autach. Nie potrafiła wyjaśnić, jak do tego doszło

Zatrzymywanie samochodu gdzie popadnie, bez zwracania uwagi na ogólnie przyjęte zasady, to jeden z wielu grzechów kierowców. Najbardziej frustrujące jest nieuważanie na parkingach podczas manewrowania, co prowadzi do mniejszych lub większych uszkodzeń. Zdarza się również, że zmotoryzowani popełniają tak karygodne błędny, jak niezaciągnięcie hamulca bezpieczeństwa na wzniesieniu, co potrafi prowadzić do fatalnych skutków. Przykład takiego postępowania pochodzi z Radziejowa.

Prezentowane na fotografiach zdarzenie miało miejsce na ulicy Wysokiej w Radziejowie. Kobieta kierująca SUV-em marki Opel, zaparkowała swój samochód na parkingu o lekkim nachyleniu. Chwilę przed zdarzeniem auto z powodu niesprawności próbowano odpalić za pomocą przewodów rozruchowych. Opel nie został jednak właściwie zabezpieczony. Podczas próby uruchamiania silnika samochód stoczył się z górki, wyłamał barierę ochronną i wylądował na stojących poniżej dwóch Volkswagenach.

Na szczęście w wyniku tego zderzenia nikt nie został ranny. 45-latka nie potrafiła wyjaśnić policjantom, jak doszło do stoczenia się pojazdu. Została ukarana przez mundurowych mandatem.

Każdy kierowca pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia parkowanej maszyny. Przepisy dokładnie regulują kwestię zatrzymania i postoju. Kierujący pojazdem musi zadbać o zabezpieczenie przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności, niezbędne do uniknięcia wypadku. Najprościej mówiąc hamulec bezpieczeństwa powinien zawsze zostać w samochodzie prawidłowo zaciągnięty. Niestosowanie się do tych zaleceń grozi mandatem w wysokości do 500 zł.

