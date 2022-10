Dlaczego kierowcy dostają tyle mandatów na OPP? Bo nie wiedzą, jak działa, a przecież to proste

O bezpieczeństwie na polskich drogach piszemy regularnie na stronie głównej Gazety.pl.

Opowieści o odcinkowych pomiarach prędkości mrożą krew w żyłach kierowców. Setki mandatów dziennie, tysiące miesięcznie i przeszło 400 kilometrów nowych odcinków pomiarowych w najbliższych latach. A to cały czas połowa informacji. Druga połowa dotyczy wysokich mandatów. Bo dziś list od ITD w sprawie OPP może być naprawdę kosztowny.

Mandat za OPP? Nawet 2,5 tys. i 15 punktów... na początek!

Przekroczenie dozwolonej prędkości już o 31 km/h kosztuje 800 zł i 9 punktów karnych. Jazda o:

41 km/h za szybko to już 1000 zł kary i 11 punktów,

51 km/h za szybko to 1500 zł mandatu i 13 punktów,

61 km/h za szybko to 2000 zł mandatu i 14 punktów,

71 km/h za szybko to 2500 zł mandatu i 15 punktów,

kwoty te mogą zostać podwojone po wyczerpaniu znamion drogowej recydywy.

Wyżej opisane wykroczenia oznaczają drastyczne przekroczenie prędkości? Bez wątpienia tak. Tyle że warto pamiętać o jednym. OPP raczej nie rejestruje wykroczeń w zatłoczonych centrach miast. Ono skupia się na trasach pozamiejskich, które często przebiegają w ramach dróg kategorii A i S. Są zatem oddzielone od ruchu pieszych.

Odcinkowy pomiar nie ma litości. Złamiesz przepisy? Dostaniesz mandat

OPP uważnie obserwuje zachowania kierowców i nie ma żadnej litości. Bardziej niesforni prowadzący nie powinni się zatem dziwić. W razie popełnienia wykroczenia dostaną propozycję mandatu. I choć kara w takim przypadku stanie się nieuchronna, w łatwy sposób można było jej uniknąć. W łatwy, bo rozumiejąc podstawę działania odcinkowego pomiaru prędkości.

Odcinkowy pomiar prędkości to prosta metoda polegająca na sprawdzeniu czasu przejazdu samochodu przez dwa punkty drogi. Rejestrowany jest moment wjazdu i wyjazdu z odcinka testowego. Na tej podstawie system wylicza średnią prędkość jazdy.

Co zrobić, aby na OPP nie dostać mandatu?

No dobrze, a więc jak przejechać odcinkowy pomiar prędkości, aby nie dostać mandatu? Skuteczna metoda jest jedna. Kierowca powinien trzymać się ograniczenia prędkości wyznaczonego dla danej drogi. To raz. Dwa powinien pamiętać o tym, że ograniczenie na odcinku pomiarowym OPP może się zmienić. Musi zatem wypatrywać znaku B-33 przy drodze. Po trzecie powinien pamiętać o dwóch poprzednich zasadach do momentu, w którym nie minie znaku D-51b "Koniec automatycznej kontroli średniej prędkości". Dopiero wtedy może mieć pewność, że pomiar zakończył się.

Jakie błędy kierowcy popełniają na OPP?

