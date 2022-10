Montaż fotoradarów na moście Poniatowskiego wywołał sporo kontrowersji, ale właśnie mija rok, odkąd urządzenia rejestrują wyczyny kierowców. Pierwsze z sześciu urządzeń zaczęły pracować w połowie września ubiegłego roku, a do końca miesiąca postawiono tam wszystkie urządzenia. Co ciekawe, konserwator zabytków zalecił, żeby do końca przyszłego roku usunąć dwa fotoradary ustawione przy kamiennych ławach.

REKLAMA

Więcej ciekawych newsów motoryzacyjnych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Niemal od razu urządzenia weszły w tryb rejestracji wykroczeń. Fotoradary mierzą prędkość kierowców poruszających się w obu kierunkach. Inspektorat Transportu Drogowego podzielił się statystykami i podsumowaniem rocznego działania urządzeń.

Fotoradary na moście Poniatowskiego to kury znoszące złote jaja

Przez rok fotoradary na moście Poniatowskiego zarejestrowały 64,7 tys. wykroczeń polegających na przekroczeniu dozwolonej prędkości. Okazało się, że przez ostatnie miesiące nastąpił znaczący (aż 70 proc.) spadek liczby naruszeń. Kierowcy jeżdżą dużo wolniej mostem Poniatowskiego, a ruch na tym odcinku uspokoił się.

Zobacz wideo

Prawie 70 proc. wszystkich zarejestrowanych wykroczeń dotyczy przekroczenia prędkości w przedziale między 11 a 20 km/h. Przekroczenia powyżej 50 km/h to prawie 1 proc. wszystkich naruszeń. Na początku września br. roku fotoradary zarejestrowały rekord pod względem przekroczenia prędkości.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego poinformował, że urządzenie uchwyciło samochód marki Ferrari poruszający się obok Muzeum Wojska Polskiego z prędkością 170 km/h. Tym samym kierowca przekroczył dozwoloną prędkość o 120 km/h. Policja przypomina, że na tym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h.