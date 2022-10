W starym ciele ogień się pali. Charger z silnikiem Hellephant

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Na rynku pojawiają się co jakiś czas klasyki, które zostały wyposażone w obecną technologię. Nie wszystkim jednak to służy. Jest jednak pewien Dodge Charger z 1968 r., któremu wyszło to na dobre.

Zobacz wideo Jaki był najlepszy samochód 2022 roku? Zaczynamy głosowanie w plebiscycie The Best of Moto!

Ralph Gilles jest właścicielem jednego z najfajniejszych Dodge Chargerów, jakie kiedykolwiek stworzono. Czemu? Model jest z napędem Hellephant. Co ważniejsze trafił na aukcję, która odbędzie się w listopadzie.

Egzemplarz ten znany jest jako Dumbo i jest wyposażony w doładowany 7-litrowy silnik V8 o mocy 1014 KM i 1287 Nm momentu obrotowego. Jest połączony z sześciobiegową manualną skrzynią Stage II T56 Magnum, która przekazuje moc na tylne koła.

Opis nie zawiera informacji jak szybkie jest teraz to auto, ale na wyposażeniu ma takie elementy jak: zawieszenie Magnum Force i zawieszenie gwintowane Viking. Model ma również koła Rushforth, które są wspierane przez hamulce Wilwood.

Dodge nie będzie ze swoich elektryków robił fasolek Jelly Beans. Od tego są inni

Auto łatwo rozpoznać po kolorze Destroyer Grey z charakterystyczną grafiką Hellephant. Inne zmiany jakie zostały wprowadzone to światła LED, układ wydechowy TTi oraz klamki do drzwi firmy Ringbrothers.

W kabinie znajdują się szare siedzenia i konsola środkowa z widocznym znaczkiem Hellephant. Jest również trójramienna kierownica, przełączniki na desce rozdzielczej i logo Mopar na panelach drzwi.

Trudno powiedzieć, ile wyniesie ostateczna cena za tego Chargera, ale silnik Hellephant pierwotnie kosztował 29.995 dolarów i był ograniczony do zaledwie 100 sztuk. Silniki od czasu do czasu są wystawiane na aukcje i zazwyczaj sprzedają się za nieco więcej niż oryginalna cena.