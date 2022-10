Wypadek amerykańskiego wojska na A4. Ciężarówki wiozły materiały wybuchowe

Autostrada A4 na 129. km pomiędzy węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie w kierunku Wrocławia jest zablokowana. W tym miejscu doszło do wypadku z udziałem ciężarówek należących do amerykańskiego wojska.

Kierowca wojskowego samochodu ciężarowego poruszającego się w kolumnie nie zachował ostrożności i uderzył w tył poprzedzającego go cywilnego samochodu ciężarowego. W tył wojskowej ciężarówki wjechał kolejny samochód wojskowy jadący w kolumnie. W wyniku zderzenia doszło do wycieku płynów eksploatacyjnych. Na jezdni pojawiło się sporo oleju silnikowego, ale na szczęście nie doszło do uszkodzenia zbiorników z paliwem.

Samochody należące do amerykańskiej armii przewoziły materiały wybuchowe, w tym pociski artyleryjskie. Jedynym poszkodowanym w wypadku jest amerykańskich żołnierz, ale jego aktualny stan zdrowia nie jest znany.

Niebezpieczny ładunek w amerykańskich ciężarówkach spowodował, że na miejscu zamknięto prawy pas ruchu, ruch odbywa się wyłącznie lewym, a utrudnienia związane z wypadkiem potrwają jeszcze przez kilka godzin. Dlatego kierowcy wybierający się w podróż autostradą A4 od granicy w kierunku Wrocławia powinny zaplanować objazd najpóźniej na węźle Kostomłoty. Zator tworzy się również na drodze w przeciwnym kierunku.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu informuje, że operacja usunięcia uszkodzonych ciężarówek i przeładowania niebezpiecznych przedmiotów może potrwać kilka godzin.