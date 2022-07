Tragiczny wypadek z udziałem amerykańskiej armii. Z ciężarówki spadł kontener wprost na osobówkę

Do wypadku z udziałem amerykańskiej ciężarówki doszło w poniedziałek (11 lipca 2022 r.) na drodze pomiędzy miejscowościami Lubikowo a Lubikówko w okolicach Międzyrzecza. Lokalne służby ratunkowe poinformowały o zgłoszeniu, które miało miejsce około godziny 13:30.

Według wstępnych ustaleń kontener transportowany przez samochód ciężarowy należący do amerykańskiej spadł z przyczepy wprost na przejeżdżający obok samochód osobowy marki Opel. Prawdopodobnie kontener zahaczył o drzewo, co doprowadziło do zsunięcia się z ciężarówki. Kobieta, która prowadziła samochód osobowy poniosła śmierć na miejscu. Pozostali pasażerowie nie odnieśli obrażeń.

W wypadku brał udział amerykański pojazd wojskowy, w związku z czym wyjaśnienie dokładnych okoliczności wypadku leży w gestii Żandarmerii Wojskowej pod nadzorem kuratora.

W zdarzeniu brał udział wojskowy pojazd Sił Zbrojnych USA. Czynności realizuje żandarmeria wojskowa, natomiast na razie nie mogę podać żadnych szczegółów, ponieważ nie ustaliliśmy jeszcze dokładnego przebiegu całego zdarzenia

- powiedziała "Dziennikowi Lubuskiemu" major Maria Domagała, szef Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu.

W akcji ratunkowej brały udział trzy zastępy straży pożarnej oraz policja. Na miejsce wypadku wezwano również jednostkę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.