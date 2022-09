Najszybciej sprzedasz używany samochód w kolorze brązowym, najwolniej... zaskoczenie

Rynek motoryzacyjny to wiele ciekawostek. O kolejnych opowiadamy również w serwisie Gazeta.pl.

Kolor – często poza wyglądem nadwozia, wyposażeniem i silnikiem – jest jednym z tych elementów, które mocno oddziałują na decyzję zakupową kierowcy. Najpopularniejsze barwy? Z pewnością pomyślicie, że to czarny, srebrny i biały. To te lakiery karoserii dominowały w rankingach popularności przez lata. No właśnie, dominowały...

Zielone, różowe czy żółte auto? Dziś to nie problem

Obecnie producenci stawiają na coraz odważniejsze barwy. Audi RS3 można zamówić we wściekłej zieleni, Mercedesa z barwą przypominającą różowe złoto, a BMW może być żółte jak kurczak. Na tym nie koniec. Bo oferowane jest także foliowanie nadwozia. A w tym przypadku pojazd może mieć praktycznie dowolną barwę czy deseń. I choć kolor lakieru staje się jednym z kluczowych elementów personalizacji, większość kierowców nie stawia na tak postępowe czy jaskrawe odcienie. Większość idzie w kierunku klasyki. Dobrze udowadnia to najnowsze badanie przygotowane przez analityków CarVertical.

Kolory samochodów: Polacy lubią brąz. Nie lubią beżu

Twórcy platformy postanowili sprawdzić w jakim kolorze samochody używane sprzedają się najszybciej. Analizowany był czas emisji ogłoszenia w dniach. W charakterze modelu badawczego wybrany został niezwykle popularny w Polsce Volkswagen Golf. Wyniki? Te mogą nieco zaskakiwać. Srebrny, czarny czy biały? Te barwy znajdują się w połowie stawki. W średnio 13,5 dnia sprzedają się bowiem Golfy polakierowane na... brązowo. I to brąz wychodzi na czoło stawki barw oferujących sukces sprzedażowy na rynku wtórnym.

Najgorsza barwa? To zdecydowanie beż. Sprzedaż Golfa polakierowanego takim właśnie kolorem zajmuje średnio prawie miesiąc. To jednak dopiero połowa złych informacji. Wynik jest bowiem aż o 10 dni dłuży od przedostatniej w zestawieniu bieli.

Zestawienie kolorów używanych Golfów i czasów emisji ogłoszeń:

brązowy – 13,5 dnia, żółty – 13,8 dnia, zielony – 14,8 dnia, srebrny – 15,7 dnia, szary – 16 dni, niebieski – 17,2 dnia, czerwony – 17,4 dnia, czarny – 17,5 dnia, biały – 18,9 dnia, beżowy – 29,4 dnia.

Brązowy samochód używany. Czemu tak szybko się sprzedaje?

Brązu na czele peletonu z pewnością nikt się nie spodziewał. I choć fakt ten stanowi zaskoczenie, Matas Buzelis – szef działu komunikacji w carVertical ma pewną teorię mówiącą na temat przyczyn takiego stanu rzeczy. Twierdzi że:

Brązowy jest rzadko spotykanym kolorem, jednak brązowe samochody często mają lepsze wyposażenie i dzięki temu dłużej zachowują swoją wartość. A na rynku samochodów używanych kierowcy szukają właśnie dobrze wyposażonych pojazdów. Co więcej, brązowy jest atrakcyjny z jeszcze jednego punktu widzenia. Mniejsza liczba aut sprawia, że ktoś zdecydowany na taki kolor szybciej podejmie decyzje o zakupie. Po prostu kieruje nim obawa, że inny nabywca może go uprzedzić.