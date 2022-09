Ford wraca do gry. Najnowszy Mustang wystartuje w Le Mans

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Jeszcze jakiś czas temu wiele osób nie pamiętało, że Ford występował na 24-godzinnym wyścigu Le Mans. Dopiero film sprzed kilku lat o tym przypomniał. Jednak Ford zapowiedział, że wraca na imprezę.

Ford GT40 wystartował w dwudziestoczterogodzinnym wyścigu Le Mans po raz pierwszy w 1964 roku. Dwa lata później, w 1966 roku, wygrał wyścig, dodatkowo sensacyjnie stając na wszystkich trzech stopniach podium. Dokładnie co do dnia pięćdziesiąt lat później, Ford GT znowu wygrał jedną z klas wyścigu Le Mans w barwach zespołu Ford Chip Ganassi Racing, zaś inny Ford GT finiszował na trzecim miejscu. Mustang występował w wyścigu Le Mans także w latach 1967 i 1997.

Aktywność Forda w motorsporcie ma długie i bogate tradycje, a na koncie amerykańskiej marki jest wiele wspaniałych triumfów w różnych jego dyscyplinach. Do najbardziej znanych i inspirujących należy właśnie wygrana w najsłynniejszym wyścigu długodystansowym świata 24h Le Mans w 1966 roku.

Tego typu wyścigi to nie tylko areny zmagań kierowców, maszyn i zespołów. To również pola doświadczalne dla rozwiązań, które w przyszłości mogą trafić do samochodów seryjnych.

Ford zapowiedział, że z Mustangiem GT3 wróci na tor 24-godzinnego wyścigu Le Mans. Będzie mógł już wystartować w 2024 r.

Może odniesie sukces i za kilkadziesiąt lat również powstanie o tym film?