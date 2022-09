Jakie jest najpopularniejsze kombi na świecie? Nie zgadniecie

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Patrząc na samochody na ulicy można odnieść wrażenie, że samochody typu kombi mają się całkiem nieźle. Z sedanami jest odrobinę gorzej, a SUV-y coraz bardziej zdobywają rynek. Jak się jednak okazuje kombi mają się tylko dobrze w Europie.

W kombi były obecne w motoryzacji niemal od samego początku jej istnienia. Pierwotnie jako samochody nadające się do przewożenia materiałów, później zyskały popularność jako auta rodzinne. W Europie chwilowo straciły na popularności w takich państwa jak Francja czy Włochy po wprowadzeniu minivanów, ale szybko wróciło do normy. Teraz jednak muszą konkurować z SUV-ami.

Jednak na rynku amerykańskim traciły na popularności i w dalszym ciągu tak jest, a na rynkach azjatyckich nigdy nie zyskały takiej popularności. Europa jest jednak nadal bezpieczną przystanią dla kombi.

Jak podaje Motor1.com, popularność kombi w 2021 r. spadła o 20 proc. w porównaniu do roku 2020, ale na Starym Kontynencie nadal najwięcej się sprzedało tego typu pojazdów. Niemal dwie trzecie światowej sprzedaży kombi znalazło odbiorców w Europie. W sumie na całym świecie sprzedano 1,6 mln tego typu pojazdów, z czego 1 mln trafił do Europejczyków.

Reszta świata kupiła w zeszłym roku 574.000 kombi. Sprzedaż w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie wyniosła 183.000 sztuk. Trzecim co do wielkości rynkiem była Rosja i byłe republiki radzieckie z ilością 140.000 sztuk. Japonia-Korea była czwartym co do wielkości rynkiem, a Chiny zajęły piąte miejsce z zaledwie 107.000 sztuk.

Ciekawie również prezentuje się spostrzeganie kombi na świecie. W krajach Ameryki Łacińskiej kojarzone są z karawanami przez co trudno na ulicach tam dostrzec kombi, a po drugiej stronie Atlantyku uważane są za idealne auto rodzinne z sportowym charakterem, dlatego łatwiej spotkać chociażby Audi RS6 Avant.

A jakie były najpopularniejsze modele kombi na świecie? Lista prezentuje się następująco, a na szczycie znajduje się zaskoczenie:

Subaru Outback

Toyota Corolla

Skoda Octavia

Volkswagen Passat

BMW serii 3

Łada Vesta

Volvo V60

Łada Largus

Audi A4

Audi A6

Kia Ceed

Ford Focus

Seat/Cupra Leon

Volkswagen Golf

Skoda Superb

Skoda Fabia

Opel Astra

Mercedes CLA

BMW serii 5

Mercedes klasy C

Patrząc jak rynek się zmienia i to, że SUV-y praktycznie są z roku na rok coraz bardziej popularne, to zasadne jest pytanie, czy kombi podzielą los sedanów i za jakiś czas odejdą w zapomnienie? Europa jeszcze walczy, ale reszta świata rezygnuje z nich.