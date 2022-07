Kiedy policjant może przeszukać auto? Praktycznie kiedy tylko chce

Przepisy nie mają co do tego wątpliwości. Policjant może praktycznie zawsze przeszukać samochód. Warunki stawiane przez prawo są bowiem iluzoryczne. Co to konkretnie oznacza dla kierującego i jak wygląda procedura przeszukania?

