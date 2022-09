Takiego tunelu w Polsce jeszcze nie było. Drogowcy wydrążą 5 km drogi pod Odrą

Pierwszy przetarg, który miał wyłonić wykonawcę projektu został unieważniony po uznanym odwołaniu do Krajowej Izby Odwoławczej. GDDKiA musiała po raz kolejny dokonać wyboru oferty w przetargu na opracowanie projektu budowlanego dla odcinka drogi ekspresowej S6 Police - Goleniów.

Przetarg na opracowanie dokumentacji dla odcinka drogi ekspresowej S6 podzielono na dwie części. Pierwsza dotyczy odcinka Kołbaskowo - Dołuje i Dołuje - Police o łącznej długości ok. 25,5 km. Druga to Police - Goleniów o długości 23,4, km. Właśnie tam zostanie wydrążony tunel pod Odrą o długości ok. 5 km.

Całkowita długość Zachodniej Obwodnicy Szczecina wyniesie prawie 49 km. Trasa ominie Szczecin od północy i zachodu, a na wysokości Polic będzie przebiegała pod Odrą. Początkowo planowano tylko 3,5 km długości tunelu, ale ze względu na bliską odległość zakładów chemicznych w Policach trasę trzeba było wydłużyć do 5 km. Będzie to najdłuższy tunel pod wodą w Polsce, a także drugi obiekt tego typu w zachodniej Polsce (pierwszy powstaje w Świnoujściu).

Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina została ujęta w projekcie Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Nowa droga będzie alternatywą dla szlaku drogą ekspresową S3 i autostradą A6, która omija Szczecin od południowej i wschodniej strony.

Oprócz tego powstanie ring wokół całego miasta. Trasa odciąży centrum Szczecina, a także ułatwi dojazd pomiędzy Policami i węzłem S3/S6 Goleniów Północ. Do tej pory kierowcy musieli przejechać aż 58 km, a po otwarciu nowej drogi trasa skróci się do 23 km.