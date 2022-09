Nowy Mustang w barwach policji? Tak go widzi pewien artysta

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Ford i policja mają długą wspólną historię. Nic więc dziwnego, że w internecie pojawiła się już wizualizacja jak mógłby się prezentować nowy Mustang w barwach organów ścigania.

Twórcą tych wizualizacji jest artysta internetowy pochodzący z Sankt Petersburga w Rosji. Nazywa się Aksyonov Nikita i przygotował grafiki z nowym Mustangiem w wersji policyjnej zaledwie kilka dni po oficjalnej premierze modelu.

Osoby, które lubują się w tego typu projektach są zachwycone. Są zresztą przyzwyczajeni do takich wizualizacji pochodzących od tego twórcy. Ten Ford Mustang Police Interceptor nawiązuje do długiej tradycji współpracy. Ma czarno-białą karoserię i akcesoria związane z pełnieniem służby.

Jeśli Ford potwierdzi współpracę z policją, wtedy można spodziewać się wysypu tego typu projektów. Jakby do tego doszło, to prawdopodobnie radiowóz oparty by był na wersji Mustanga GT z silnikiem V8 Coyote o pojemności 5 litrów. Zatem artysta słusznie wybrał tę wersję.

Odmiana Dark Horse, która jest de facto GT na sterydach bardziej nadaje się do szybkiej jazdy po torze niż długich trasach po autostradzie.

Czas jednak pokaże czy jakaś policja na świecie zdecyduje się na wykorzystanie nowego Mustanga w swoich szeregach.