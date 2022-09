Moto.pl medium branżowym roku. Dostaliśmy nagrodę na Kongresie Nowej Mobilności

Na trwającym właśnie Kongresie Nowej Mobilności nasz portal Moto.pl otrzymał w konkursie e-Mobility Media Awards główną nagrodę w kategorii "Medium Branżowe Roku". Cieszymy się z niej wyjątkowo, bo taka nagroda naprawdę nam się należy.

W Moto.pl od lat piszemy o elektromobilności i piszemy o niej szczerze. To temat nie zawsze łatwy i często niewdzięczny. Dzięki niemu zyskaliśmy nowych czytelników, ale i... wrogów. Tym bardziej że dziennikarze Moto.pl nie są bezkrytyczni. Dostrzegamy zarówno wady, jak i zalety elektryfikacji transportu, ale nie widzimy dla niego innej drogi.

W Polsce elektromobilność trafiła na trudny grunt. Jej misjonarze muszą pokonać wiele przeszkód. Zdajemy sobie sprawę z jednego i drugiego, dlatego wyjątkowo doceniamy ten trud. Wspieramy takie działania, ale też bezlitośnie piętnujemy te, które celowo szkodzą transformacji. Obalamy fałszywe mity krążące na jej temat i dzielimy się własnymi doświadczeniami.

Nagroda została przyznana przez PSPA (Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych) i PSMM (PRESS-SERVICE Monitoring Mediów) całej redakcji. Słusznie, bo wszyscy staramy się jak najlepiej pełnić naszą misję. Chcemy w ten sposób udowodnić, że misyjne dziennikarstwo ciągle ma sens. Dlatego dziękujemy za docenienie wysiłku i obiecujemy, że dopiero się rozkręcamy!

Nagroda dla Moto.pl w kategorii 'Medium branżowe roku', Kongres Nowej Mobilności fot. PSPA

Nagroda dla Moto.pl. Co o niej mówi naczelny?

Nagrodę osobiście odebrał wczoraj wieczorem dyrektor i redaktor naczelny Moto.pl, Tomasz Korniejew. Oto co powiedział na jej temat:

Konkurs e-Mobility Media Awards jest realizowany, aby docenić dziennikarzy i redakcje, których codzienna praca buduje świadomość społeczną w obszarze pojazdów elektrycznych. Wyróżniane są także marki, które prowadzą najskuteczniejsze kampanie informacyjno-promocyjne, edukacyjne oraz marketingowe na rzecz rynku zeroemisyjnego transportu. Ta nagroda jeszcze bardziej zmotywuje nas do pracy i jest najlepszym dowodem na to, że Moto.pl to serwis, który ma kompetencje w kwestii edukacji czytelników w szeroko pojętej tematyce elektromobilności.

KNM 2022. Pojechaliśmy do Łodzi na najnudniejszą imprezę roku? Wręcz przeciwnie

Kongres Nowej Mobilności w Łodzi to najważniejsze wydarzenie branży zrównoważonego transportu, nie tylko w Polsce, ale w naszym regionie Europy. W tym roku zaszczycili go swoją obecnością m.in.: Maros Cefcovic, Wiceprzewodniczący Unii Europejskiej, Petr Mervart, Pełnomocnik Ministra Przemysłu i Handlu ds. Technologii Wodorowych Republiki Czeskiej, Hanna Zdanowska, prezydentka Łodzi i wiele innych osobistości ze świata polityki, biznesu i mediów.

Kongres to ważny moment, w którym na Polskę patrzy cała Europa. Nasz kraj nie jest liderem elektromobilności i czeka nas dużo wysiłku, żeby nadążyć za peletonem. Chcemy w nim mieć jak największy udział, bo zdajemy sobie sprawę, że znaczniej łatwiej jest marudzić i negować niewygodne fakty, niż wziąć się do roboty. Zbyt często zapominamy, że to od nas zależy, w jakim kraju i na jakim świecie będą żyć nasze dzieci i wnuki.

Moto.pl odebrało nagrodę na Kongresie Nowej Mobilności Fot. x