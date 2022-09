Złodzieje polują teraz na te marki i modele. Zaskoczenia? Raporty za 2022 i 2021 r.

O polskim rynku motoryzacyjnym w szerokim kadrze opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Nie ma chyba mniej przyjemnego scenariusza niż taki, w którym kierowca idący o poranku do auta, odkrywa że zamiast nieco na parkingu znajduje się puste miejsce. Tak, to oznacza że w nocy pojazd został skradziony. I choć od lat statystyki wskazują, że zjawisko jest coraz rzadsze, nadal się zdarza. Jak często? To pokazują dane za pierwsze półrocze roku 2021 opublikowane przez instytut SAMAR.

W Polsce kradnie się mniej aut. Mniej, czyli ponad 3 tys. w pół roku

Dane opracowane przez instytut pokazują, że w sumie przez pierwsze sześć miesięcy tego roku skradziono nad Wisłą 3 074 samochody. Dla przykładu w samej Warszawie w tym okresie liczba kradzieży spadła aż o 23,5 proc. W ten sposób ze stołecznych ulic bezpowrotnie zniknęło 754 auta. To informacje bez wątpienia dobre. Tyle że niestety nie są w stanie pocieszyć żadnego ze 190 właścicieli skradzionych w Warszawie Toyot, 99 Hyundai, 51 Lexusów, 40 Kii czy 34 Fiatów.

Blisko 3,1 tys. aut w pół roku to dużo? Dla porównania w roku 1998 kierowcy zgłosili policji aż 80 488 przypadków kradzieży samochodów. To dopiero był wynik!

Oznaczają samochody albo "przepraszają". Metody kradzieży, których możesz nie znać

Warszawa i rok 2022. Jakie auta znikają z ulic?

Jakie modele były najczęściej kradzione w Warszawie w pierwszym półroczu roku 2022? Liderem listy jest RAV4. Skradziono aż 52 egzemplarze japońskiego SUV-a. Dalej plasuje się Corolla (51 sztuk), Tucson (47 sztuk), Outlander (26 sztuk) i Yaris (25 sztuk). Tak ukształtowana lista najczęściej kradzionych aut w stolicy to jednak dopiero połowa informacji. SAMAR informuje również, że złodzieje ewidentnie upodobali sobie młode auta. Średnia wieku kradzionych pojazdów nie przekracza bowiem 5,5 roku.

Rok 2022 a rok 2021. Najczęściej kradzione samochody w Polsce

Rok 2022 zdecydowanie jest rokiem marek dalekowschodnich. Czy w roku 2021 było inaczej? Aby to sprawdzić zajrzeliśmy do kolejnego raportu SAMAR-u. I ten wskazuje na dużo bardziej zauważalną obecność marek europejskich. Tak, numerem jeden wśród kradzieży nadal była Toyota. Skradziono aż 950 aut z logo tej marki na masce. Drugie w zestawieniu pojawia się jednak Audi (685 sztuk), trzecie BMW (522 sztuki), a czwarty Volkswagen (506 sztuk). Hyundai jest piąty, Mitsubishi ósme, a Kia dziewiąta.

Toyota - 950 szt. Audi - 685 szt. BMW - 522 szt. Volkswagen - 506 szt. Hyundai - 453 szt. Mercedes - 450 szt. Renault - 396 szt. Mitsubishi - 289 szt. Kia - 286 szt. Fiat - 248 szt.

Najpopularniejsze modele kradzione w Polsce w roku 2021? Prym wiodła Corolla. Skradziono aż 214 egzemplarzy. Z niewiele niższym wynikiem na drugiej lokacie uplasował się RAV4 (192 sztuki). Trzeci był Tucson, czwarty Outlander, a piąte A4. Zaskoczenie? Tak, jest pewne. Ósmym najczęściej kradzionym samochodem w Polsce był... Fiat Ducato! Tak, popularny van. Przez 12 miesięcy roku 2021 złodzieje ukradli aż 137 egzemplarzy.