BMW rozbite na drzewie. Autem jechały cztery młode osoby

Nadmierna prędkość to główna przyczyna tragicznych zdarzeń drogowych. Wypadki, do których dochodzi przez niedostosowanie prędkości do warunków jazdy, niosą ze sobą najpoważniejsze konsekwencje. To w nich ginie najwięcej osób i najwięcej ich uczestników odnosi bardzo poważne obrażenia. Niestety często dochodzi do nich wtedy, gdy prędkość auta zsumuje się z młodzieńczą brawurą.

W niedzielę 11 września w miejscowości Soból w gminie Tyszowce (województwo lubelskie), przez brak doświadczenia za kierownicą doszło do groźnego zdarzenia drogowego. 18-latek kierujący BMW serii 3 nie dostosował prędkości do warunków atmosferycznych. Samochód na łuku jezdni wpadł w poślizg, kierujący stracił nad pojazdem panowanie, zjechał na pobocze i prawą stroną auta uderzył w przydrożne drzewo.

Z komunikatu prasowego dowiadujemy się, że BMW łącznie z kierowcą podróżowały cztery osoby w wieku od 16 do 21 lat (wszyscy to mieszkańcy gminy Tyszowce). Uczestnicy tego zdarzenia z obrażeniami ciała zostali przewiezieni do szpitala. Jeden z nich został hospitalizowany, a pozostała trójka w poniedziałek 11 września opuściła szpital. Wiadomo, że 18-letni kierowca podczas zdarzenia był trzeźwy.

Kierowca zawsze powinien mieć na uwadze, że śliska nawierzchnia w połączeniu z nadmierną prędkością jest prostą drogą do nieszczęścia. Warunki atmosferyczne znacząco pogarszają przyczepność i wpływają na długość hamowania. Dlatego tylko rozsądna i odpowiedzialna jazda pozwala uniknąć niebezpiecznych zdarzeń. Co więcej, nawet przy niewielkiej prędkości, zjechanie kołem na nieutwardzone pobocze, które po kilkudniowych opadach staje się grząskie, może skończyć się wypadkiem.

