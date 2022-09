W końcu możesz usunąć znienawidzoną naklejkę z szyby. Prosty trik i po kłopocie

Więcej porad dla kierowców znajdziesz na stronie głównej gazety.pl

W zeszłym tygodniu, 4 września, w Polsce doszło do kolejnej zmiany w urzędach komunikacyjnych. Nie są już wydawane karty pojazdu i naklejki rejestracyjne na szybę. Większość kierowców wcale nie musi się jej pozbywać - może, ale wcale nie ma takiego obowiązku. Choć sądząc z tego, jakie zainteresowanie cała sprawa budzi, to wielu się na to zdecyduje. Kiedy trzeba ją usunąć? To opisaliśmy w tym materiale:

Usunięcie naklejki wcale nie jest takie proste

Usuwanie naklejki rejestracyjnej z przedniej szyby samochodu to czynność prosta tylko z pozoru. Konstrukcja nalepki sprawia, że trudno ją odkleić, a podczas operacji usuwania zazwyczaj pozostają na szybie resztki folii i kleju.

Nie zna życia ten, kto choć raz nie zmagał się z usunięciem naklejki rejestracyjnej z przedniej szyby samochodu. Fora internetowe pełne są "soczystych" wpisów opisujących zmagania właścicieli samochodów z usunięciem pozostałości po naklejce rejestracyjnej. Wielu z nich proponuje, by osoba odpowiedzialna za jej projekt, została nagrodzona oddelegowaniem do usuwania naklejek z przednich szyb w ramach prac społecznych. Temat budzi emocje. Może dlatego koniec wydawania naklejek został przyjęty tak entuzjastycznie.

Jak usunąć naklejkę rejestracyjną z przedniej szyby?

Zdecydowanie w lepszej sytuacji będą właściciele samochodów, którym przyjdzie przeprowadzać operację odklejania naklejki rejestracyjnej z szyby w lato. To dlatego, że w sprawnym jej usunięciu pomoże wcześniejsze rozgrzanie (naklejki i szyby).

Do tego celu warto użyć suszarki do włosów. Strumień ciepłego powietrza należy kierować bezpośrednio na naklejkę i jej najbliższe okolice. Część osób zaleca również rozgrzanie szyby od zewnętrznej strony, ale nam udało się sprawnie usunąć naklejkę bez rozgrzewania szyby z zewnątrz.

Jeżeli czynność przeprowadzamy w chłodny dzień pamiętajmy, by ostrożnie i w miarę równomiernie rozgrzać wcześniej przednią szybę. Kierowanie punktowo gorącego strumienia powietrza na szkło w mroźny dzień, może doprowadzić do jego pęknięcia.

Po kilkuminutowym rozgrzewaniu naklejki możemy przystąpić do prób jej odklejenia. Róg folii należy podważyć żyletką, skrobakiem do szyb lub paznokciem. W przypadku używania wspomnianych narzędzi, zachowajmy ostrożność, by przypadkowo nie zarysować powierzchni szkła.

Naklejkę należy zdzierać z wyczuciem, ale zdecydowanie. Najlepiej pociągając za nią w dwóch miejscach jednocześnie.

Pozostałości folii i kleju na szybie

Podczas usuwania naklejki z szyby, może się zdarzyć, że na szklanej powierzchni pozostaną resztki kleju, a nawet fragmenty samej nalepki rejestracyjnej. Można się ich pozbyć przecierając je szmatką nasączoną benzyną ekstrakcyjną lub w przypadku niewielkich pozostałości po kleju, materiałem nasączonym zmywaczem do paznokci. Pamiętajmy jednak, by ze względu na szkodliwe opary, nie przeprowadzać tej operacji przy zamkniętych drzwiach. Jeżeli na szybie pozostały większe fragmenty folii można je ponownie podgrzać i podważyć żyletką. Resztki usunąć wspomnianą wyżej szmatką nasączoną rozpuszczalnikiem.