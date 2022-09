Przebierz się i wygraj dwuletni najem Mustanga GT. Jednak tylko w USA

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Ford Mustang jest ucieleśnieniem muscle carów. Zawsze tak było, a od kiedy wszedł oficjalnie do Europy, to również tutaj cieszy się dużą popularnością. Już jednak niedługo zadebiutuje kolejna generacja tej ikony motoryzacji. Z tej okazji Ford USA przygotował specjalny konkurs dla tych, którzy wybierają się na oficjalną premierę modelu – Best Stang Decade.

Zobacz wideo Ford Mustang Mach 1 wciąż potrafi być szalony, ale nie bryka już jak nieokiełznany kucyk

Wszyscy ci, którzy wybierają się na Stampede – światową premierę siódmej generacji Forda Mustanga, są zachęceni do przebrania się w stroje inspirowane ich ulubionym okresem w historii modelu, od lat 60-tych XX wieku do dziś.

Grono jurorów składające się z redaktorów magazynu Hour Detroit, a także ekspertów w dziedzinie mody, sztuki i rozrywki oceni przygotowane stroje i wybierze 12 finalistów, po dwóch z każdej dekady. Trzy zwycięskie stroje zostaną nagrodzone. Zwycięzca otrzyma dwuletni najem najnowszego Mustanga GT. Osoba, która uplasuje się na drugim miejscu będzie miała możliwość wczesnych jazd testowych najnowszym Mustangiem. Zaś zdobywca trzeciego miejsca zasiądzie na fotelu pasażera i odbędzie przejażdżkę po torze najnowszym Mustangiem, za kierownicą którego zasiądzie kierowca Ford Performance.

Właściciele Mustangów mogą rejestrować swój udział w premierze Stampede, która rozpocznie się barwną paradą Mustangów spod głównej siedziby Forda w Dearborn do miejsca światowej premiery najnowszego modelu – Hart Plaza w Detroit.

Ford USA będzie na żywo transmitować wydarzenia związane ze światową premierą Mustanga siódmej generacji w swoich mediach społecznościowych.

By wziąć udział w konkursie Best Stang Decade, uczestnicy muszą sfotografować się w jednej z fotobudek podczas premiery Stampede 14 września. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni najpóźniej 15 września.

W konkursie Best Stang Decade mogą wziąć udział osoby będące rezydentami USA, które mieszkają w jednym z 50 stanów i mają ukończone 18 lat, a także zarejestrowały swoje uczestnictwo w wydarzeniu Stampede.